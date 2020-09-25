Росрыболовство назвало срок восстановления экосистемы после аварии в Норильске

«Те результаты, которые есть, говорят, что возмещение этого ущерба потребует значительного времени – порядка 18 лет», – сказал Шестаков. По его словам, исследования проводились в загрязненном нефтепродуктами бассейне озера Пясино. Примерно за этот срок будет восполнен ущерб для водных биоресурсов, который, по подсчетам Росрыболовства, составляет 9000 т.