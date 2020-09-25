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Росрыболовство назвало срок восстановления экосистемы после аварии в Норильске

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Экосистему в районе норильской ТЭЦ-3, где в мае в результате аварии произошел разлив нефти, возможно восстановить примерно за 18 лет, заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков, пишет «РИА Новости».

«Те результаты, которые есть, говорят, что возмещение этого ущерба потребует значительного времени – порядка 18 лет», – сказал Шестаков. По его словам, исследования проводились в загрязненном нефтепродуктами бассейне озера Пясино. Примерно за этот срок будет восполнен ущерб для водных биоресурсов, который, по подсчетам Росрыболовства, составляет 9000 т.

«То есть необходимо будет выпустить порядка 9000 т мальков. Для этого необходимо будет строительство трех заводов, хариусового, сигового и осетрового», – сказал Шестаков. Именно для работы этих заводов, пояснил глава Росрыболовства, и потребуется 18 лет.

Инцидент с разливом около 20 000 т нефтепродуктов произошел 29 мая в районе проезжей части дороги, ведущей к ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, дочерняя компания ГМК «Норильский никель»). В начале июля Росприроднадзор сообщил, что ущерб водным объектам оценен почти в 148 млрд руб., почвам – в 738 млн руб. 10 сентября ведомство подало официальный судебный иск «Норникелю» на возмещение экологического ущерба. В компании назвали сумму иска в 148 млрд руб. завышенной.

«Норникель» на ликвидацию последствий аварии зарезервировал $2,1 млрд, оценив сами работы по ликвидации последствий аварии в 10 млрд руб. В компании считают, что полностью завершить программу очистки и реабилитации загрязненных после аварии земель удастся до конца 2023 г.

Ранее по теме: Росприроднадзор подал иск к «Норникелю» на 148 млрд рублей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных