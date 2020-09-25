В Париже несколько человек ранили у бывшего здания Charlie Hebdo
В районе бульвара Ришар Ленуар в XI округе Парижа неизвестный с холодным оружием напал на людей у здания, где раньше располагалась редакция сатирического журнала Charlie Hebdo. Четыре человека получили ранения, двое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщает телеканал BFMTV.
Полиция Парижа объявила план перехват для розыска подозреваемого. Позднее, по данным телеканала, он был задержан.
Информацию о нападении подтвердил премьер-министр Франции Жан Кастекс. «Возле бывшего помещения еженедельника Charlie Hebdo было совершено ножевое нападение. Я немедленно отправился на площадь Бово, чтобы подвести итоги ситуации вместе с министром внутренних дел», ‒ написал Кастекс в Twitter.