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В Париже несколько человек ранили у бывшего здания Charlie Hebdo

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В районе бульвара Ришар Ленуар в XI округе Парижа неизвестный с холодным оружием напал на людей у здания, где раньше располагалась редакция сатирического журнала Charlie Hebdo. Четыре человека получили ранения, двое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщает телеканал BFMTV.

Полиция Парижа объявила план перехват для розыска подозреваемого. Позднее, по данным телеканала, он был задержан.

Информацию о нападении подтвердил премьер-министр Франции Жан Кастекс. «Возле бывшего помещения еженедельника Charlie Hebdo было совершено ножевое нападение. Я немедленно отправился на площадь Бово, чтобы подвести итоги ситуации вместе с министром внутренних дел», ‒ написал Кастекс в Twitter.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных