В Париже несколько человек ранили у бывшего здания Charlie Hebdo

В районе бульвара Ришар Ленуар в XI округе Парижа неизвестный с холодным оружием напал на людей у здания, где раньше располагалась редакция сатирического журнала Charlie Hebdo. Четыре человека получили ранения, двое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщает телеканал BFMTV.