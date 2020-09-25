Прокуратура направила в суд иск о ликвидации «Церкви последнего завета»
Прокуратура Красноярского края провела проверку деятельности местной религиозной организации «Церковь последнего завета», после которой направила в Красноярский краевой суд иск о ликвидации организации, сообщается на сайте ведомства.
В ходе проверки прокуратура установила факты причинения вреда психическому здоровью адептам религиозного течения. «Полученными в рамках проверки экспертными заключениями подтверждается, что материалы «Церкви последнего завета» содержат доктринальные рекомендации, ограничивающие право на жизнь, право на свободу и неприкосновенность личности, свободу совести, право на защиту семьи, материнства и детства, на образование; право на охрану здоровья и медицинскую помощь», ‒ говорится в сообщении.
В заключении эксперты отметили, что в учении руководителя организации Виссариона поощряется суицид, отказ от медицинской помощи и другое опасное поведение.
Ранее в Курагинском районе Красноярского края были задержаны руководители «Церкви последнего завета», также известной как «община Виссариона», в частности Сергей Тороп, который называет себя Виссарионом.
Организация «Церковь последнего завета» была создана в 1991 г. В 1995 г. ее последователи основали в Курагинском районе поселение, которое назвали «Город солнца». Члены общины также живут в других населенных пунктах Курагинского и Каратузского районов Красноярского края.