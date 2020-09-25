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Прокуратура направила в суд иск о ликвидации «Церкви последнего завета»

Ведомости

Прокуратура Красноярского края провела проверку деятельности местной религиозной организации «Церковь последнего завета», после которой направила в Красноярский краевой суд иск о ликвидации организации, сообщается на сайте ведомства.

В ходе проверки прокуратура установила факты причинения вреда психическому здоровью адептам религиозного течения. «Полученными в рамках проверки экспертными заключениями подтверждается, что материалы «Церкви последнего завета» содержат доктринальные рекомендации, ограничивающие право на жизнь, право на свободу и неприкосновенность личности, свободу совести, право на защиту семьи, материнства и детства, на образование; право на охрану здоровья и медицинскую помощь», ‒ говорится в сообщении.

В заключении эксперты отметили, что в учении руководителя организации Виссариона поощряется суицид, отказ от медицинской помощи и другое опасное поведение.

Ранее в Курагинском районе Красноярского края были задержаны руководители «Церкви последнего завета», также известной как «община Виссариона», в частности Сергей Тороп, который называет себя Виссарионом.

Организация «Церковь последнего завета» была создана в 1991 г. В 1995 г. ее последователи основали в Курагинском районе поселение, которое назвали «Город солнца». Члены общины также живут в других населенных пунктах Курагинского и Каратузского районов Красноярского края.

Ранее по теме: В Красноярском крае задержали руководителей религиозной общины Виссариона

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных