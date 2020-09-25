Прокуратура направила в суд иск о ликвидации «Церкви последнего завета»

В ходе проверки прокуратура установила факты причинения вреда психическому здоровью адептам религиозного течения. «Полученными в рамках проверки экспертными заключениями подтверждается, что материалы «Церкви последнего завета» содержат доктринальные рекомендации, ограничивающие право на жизнь, право на свободу и неприкосновенность личности, свободу совести, право на защиту семьи, материнства и детства, на образование; право на охрану здоровья и медицинскую помощь», ‒ говорится в сообщении.