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На Украине подтвердили гибель не менее 18 человек при крушении Ан-26

Ведомости

Командование ВВС Украины подтвердило, что разбившийся в городе Чугуеве Харьковской области самолет был военным транспортником Ан-26 с курсантами на борту, сообщает «РИА Новости». МВД Украины сообщило, что в результате катастрофы погибли не менее 18 человек, двое тяжело ранены.

МВД Украины уточнило, что на борту упавшего возле Харькова Ан-26 находились 23 человека: 5 членов экипажа и 18 курсантов, информация о жертвах и пострадавших уточняется. Наличие выживших в результате катастрофы подтвердил губернатор Харьковской области Алексей Кучер.

Украинский Telegram-канал Klymenko Time со ссылкой на директора Центра медицины катастроф сообщает, что скорая помощь забрала двух человек с 90% ожогов тела.

Заместитель главы МВД Антон Геращенко сообщил украинскому порталу Страна.ua, что точное количество погибших в авиакатастрофе пока неизвестно. «Точная цифра еще не понятна. Тушат самолёт», — сказал Геращенко. Портал отмечает, что в Чугуеве, где и упал самолет, есть действующий военный аэродром и расположена 203-я учебная авиабригада.

Ранее по теме: Под Харьковом начался сильный пожар после крушения самолета

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных