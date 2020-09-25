На Украине подтвердили гибель не менее 18 человек при крушении Ан-26

Заместитель главы МВД Антон Геращенко сообщил украинскому порталу Страна.ua, что точное количество погибших в авиакатастрофе пока неизвестно. «Точная цифра еще не понятна. Тушат самолёт», — сказал Геращенко. Портал отмечает, что в Чугуеве, где и упал самолет, есть действующий военный аэродром и расположена 203-я учебная авиабригада.