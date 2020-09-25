На Украине подтвердили гибель не менее 18 человек при крушении Ан-26
Командование ВВС Украины подтвердило, что разбившийся в городе Чугуеве Харьковской области самолет был военным транспортником Ан-26 с курсантами на борту, сообщает «РИА Новости». МВД Украины сообщило, что в результате катастрофы погибли не менее 18 человек, двое тяжело ранены.
Под Харьковом разбился самолет Ан-26, сообщили СМИhttps://t.co/4LxdjKuI0A pic.twitter.com/9adYCgQcIr— РИА Новости (@rianru) September 25, 2020
МВД Украины уточнило, что на борту упавшего возле Харькова Ан-26 находились 23 человека: 5 членов экипажа и 18 курсантов, информация о жертвах и пострадавших уточняется. Наличие выживших в результате катастрофы подтвердил губернатор Харьковской области Алексей Кучер.
Украинский Telegram-канал Klymenko Time со ссылкой на директора Центра медицины катастроф сообщает, что скорая помощь забрала двух человек с 90% ожогов тела.
Заместитель главы МВД Антон Геращенко сообщил украинскому порталу Страна.ua, что точное количество погибших в авиакатастрофе пока неизвестно. «Точная цифра еще не понятна. Тушат самолёт», — сказал Геращенко. Портал отмечает, что в Чугуеве, где и упал самолет, есть действующий военный аэродром и расположена 203-я учебная авиабригада.