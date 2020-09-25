Число погибших при крушении Ан-26 на Украине выросло до 22 человек

Ан-26 разбился возле города Чугуев при заходе на посадку.



На борту находились курсанты. По предварительным данным, их могло быть до 10 человек и ещё один инструктор.



Губернатор области заявил, что в разбившемся под Харьковом самолёте есть выжившие. pic.twitter.com/79APc4XpC4