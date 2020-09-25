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Число погибших при крушении Ан-26 на Украине выросло до 22 человек

Ведомости

Число погибших при крушении транспортного самолета украинских ВВС Ан-26 в городе Чугуеве Харьковской области выросло до 22 человек, заявил глава региона Алексей Кучер.

«На месте событий. По предварительным данным, на борту было 28 человек, из них 7 офицеров и 21 курсант. К сожалению, 22 человека погибли, 2 выжили (1 в критическом состоянии), судьба четверых в этот момент неизвестна», — написал Кучер в своем telegram-канале.

По информации портала Страна.ua, борт использовался вооруженными силами для обучения штурманов. На борту находились члены экипажа и курсанты Харьковского университета Воздушных сил.

Командование ВВС Украины ранее подтвердило, что разбившийся в городе Чугуеве Харьковской области самолет был военным транспортником Ан-26 с курсантами на борту.

Ранее по теме: На Украине подтвердили гибель не менее 18 человек при крушении Ан-26

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных