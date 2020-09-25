Число погибших при крушении Ан-26 на Украине выросло до 22 человек
Число погибших при крушении транспортного самолета украинских ВВС Ан-26 в городе Чугуеве Харьковской области выросло до 22 человек, заявил глава региона Алексей Кучер.
«На месте событий. По предварительным данным, на борту было 28 человек, из них 7 офицеров и 21 курсант. К сожалению, 22 человека погибли, 2 выжили (1 в критическом состоянии), судьба четверых в этот момент неизвестна», — написал Кучер в своем telegram-канале.
Ан-26 разбился возле города Чугуев при заходе на посадку.— Mash (@mash_breaking) September 25, 2020
На борту находились курсанты. По предварительным данным, их могло быть до 10 человек и ещё один инструктор.
Губернатор области заявил, что в разбившемся под Харьковом самолёте есть выжившие. pic.twitter.com/79APc4XpC4
По информации портала Страна.ua, борт использовался вооруженными силами для обучения штурманов. На борту находились члены экипажа и курсанты Харьковского университета Воздушных сил.
Командование ВВС Украины ранее подтвердило, что разбившийся в городе Чугуеве Харьковской области самолет был военным транспортником Ан-26 с курсантами на борту.