«Просто нет слов»: Зеленский отреагировал на авиакатастрофу под Харьковом
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на крушение военно-транспортного самолета в Харьковской области, в результате которого погибли не менее 22 человек.
«По предварительным данным, всего было 28 человек на борту. Просто нет слов», — написал Зеленский в своем telegram-канале.
Он уточнил, что самолет разбился при заходе на посадку в аэропорту Чугуева — города в Харьковской области. По факту катастрофы будет создана правительственная комиссия, задача которой будет состоять в том, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.
«Соответствующее поручение дал премьер-министру», — сказал Зеленский, добавив, что завтра намерен посетить Харьковскую область.
Ранее глава Харьковской области Алексей Кучер рассказал, что в результате авиакатастрофы погибли 22 человека.
«На месте событий. По предварительным данным, на борту было 28 человек, из них 7 офицеров и 21 курсант. К сожалению, 22 человека погибли, 2 выжили (1 в критическом состоянии), судьба четверых в этот момент неизвестна», — написал Кучер в своем telegram-канале.
По информации портала Страна.ua, борт использовался вооруженными силами для обучения штурманов. На борту находились члены экипажа и курсанты Харьковского университета Воздушных сил.