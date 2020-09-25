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«Просто нет слов»: Зеленский отреагировал на авиакатастрофу под Харьковом

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на крушение военно-транспортного самолета в Харьковской области, в результате которого погибли не менее 22 человек.

«По предварительным данным, всего было 28 человек на борту. Просто нет слов», — написал Зеленский в своем telegram-канале.

Он уточнил, что самолет разбился при заходе на посадку в аэропорту Чугуева — города в Харьковской области. По факту катастрофы будет создана правительственная комиссия, задача которой будет состоять в том, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

«Соответствующее поручение дал премьер-министру», — сказал Зеленский, добавив, что завтра намерен посетить Харьковскую область.

Ранее глава Харьковской области Алексей Кучер рассказал, что в результате авиакатастрофы погибли 22 человека.

«На месте событий. По предварительным данным, на борту было 28 человек, из них 7 офицеров и 21 курсант. К сожалению, 22 человека погибли, 2 выжили (1 в критическом состоянии), судьба четверых в этот момент неизвестна», — написал Кучер в своем telegram-канале.

По информации портала Страна.ua, борт использовался вооруженными силами для обучения штурманов. На борту находились члены экипажа и курсанты Харьковского университета Воздушных сил.

Ранее по теме: Число погибших при крушении Ан-26 на Украине выросло до 22 человек

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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