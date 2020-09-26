В Минобороны Украины назвали возможную версию крушения Ан-26
Крушение военно-транспортного самолета в Харьковской области, в результате которого погибли не менее 22 человек, по предварительным данным, произошло из-за отказа одного из датчиков в левом двигателе воздушного судна, сообщается на сайте Минобороны Украины.
«Руководитель оборонного ведомства отметил, что, по предварительной оценке специалистов по летной безопасности, произошел отказ одного из датчиков в левом двигателе воздушного судна. То есть, отказал не один двигатель, а один из его датчиков», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что самолет при падении зацепился крылом за землю. В настоящий момент специалисты обнаружили черный ящик разбившегося самолета, окончательные выводы специалисты сделают после анализа записанной там информации.
Министр обороны Украины Андрей Таран также рассказал, что самолет, произведенный в 1977 году, имел в запасе еще около 5000 летных часов до очередного ремонта. Глава ведомства уточнил, что в день трагедии Ан-26 выполнял учебные полеты, на борту были пилот-инструктор и курсанты, которые обучались пилотированию судна.
Ранее Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины сообщила, что спасатели обнаружили тела 22 погибших, еще двое получили серьезные ранения, поиска трех человек продолжаются.