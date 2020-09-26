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В Минобороны Украины назвали возможную версию крушения Ан-26

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Крушение военно-транспортного самолета в Харьковской области, в результате которого погибли не менее 22 человек, по предварительным данным, произошло из-за отказа одного из датчиков в левом двигателе воздушного судна, сообщается на сайте Минобороны Украины.

«Руководитель оборонного ведомства отметил, что, по предварительной оценке специалистов по летной безопасности, произошел отказ одного из датчиков в левом двигателе воздушного судна. То есть, отказал не один двигатель, а один из его датчиков», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что самолет при падении зацепился крылом за землю. В настоящий момент специалисты обнаружили черный ящик разбившегося самолета, окончательные выводы специалисты сделают после анализа записанной там информации.

Министр обороны Украины Андрей Таран также рассказал, что самолет, произведенный в 1977 году, имел в запасе еще около 5000 летных часов до очередного ремонта. Глава ведомства уточнил, что в день трагедии Ан-26 выполнял учебные полеты, на борту были пилот-инструктор и курсанты, которые обучались пилотированию судна.

Ранее Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины сообщила, что спасатели обнаружили тела 22 погибших, еще двое получили серьезные ранения, поиска трех человек продолжаются.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных