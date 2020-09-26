В Минобороны Украины назвали возможную версию крушения Ан-26

«Руководитель оборонного ведомства отметил, что, по предварительной оценке специалистов по летной безопасности, произошел отказ одного из датчиков в левом двигателе воздушного судна. То есть, отказал не один двигатель, а один из его датчиков», — говорится в сообщении.