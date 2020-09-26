Зеленский объявил траур на Украине в связи с крушением Ан-26

«Вчера мы потеряли молодых ребят-курсантов и опытных военных, у которых впереди была вся жизнь и, уверен, не одна боевая победа. Трудно подобрать слова, чтобы выразить боль от этой потери. Трудно найти нужные фразы, чтобы утешить родителей, жен и детей погибших воинов. Вся страна сегодня будет скорбеть вместе с их семьями. Я подписал указ об объявлении 26 сентября днем ​​траура», — сообщил Зеленский.