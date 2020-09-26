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Зеленский объявил траур на Украине в связи с крушением Ан-26

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Президент Украины Владимир Зеленский объявил 26 сентября днем траура в стране в связи с крушением военно-транспортного самолета Ан-26 в Харьковской области, в результате которого погибли 26 человек, сообщается на сайте украинского президента.

«Вчера мы потеряли молодых ребят-курсантов и опытных военных, у которых впереди была вся жизнь и, уверен, не одна боевая победа. Трудно подобрать слова, чтобы выразить боль от этой потери. Трудно найти нужные фразы, чтобы утешить родителей, жен и детей погибших воинов. Вся страна сегодня будет скорбеть вместе с их семьями. Я подписал указ об объявлении 26 сентября днем ​​траура», — сообщил Зеленский.

В день траура на территории Украины будет приспущен государственный флаг на зданиях органов власти, государственных учреждений и предприятий, а также отменены развлекательные мероприятия.

По данным Минобороны Украины, Ан-26 выполнял накануне учебные полеты, на его борту были пилот-инструктор и 26 курсантов. По предварительной версии, крушение произошло из-за отказа одного из датчиков в левом двигателе воздушного судна, при падении самолет зацепился за землю крылом.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины, спасатели обнаружили на месте крушения тела 25 человек, были госпитализированы двое человек, успевших выпрыгнуть из самолета, один из них впоследствии скончался.

Ранее по теме: В Минобороны Украины назвали возможную версию крушения Ан-26

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных