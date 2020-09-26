Зеленский объявил траур на Украине в связи с крушением Ан-26
Президент Украины Владимир Зеленский объявил 26 сентября днем траура в стране в связи с крушением военно-транспортного самолета Ан-26 в Харьковской области, в результате которого погибли 26 человек, сообщается на сайте украинского президента.
«Вчера мы потеряли молодых ребят-курсантов и опытных военных, у которых впереди была вся жизнь и, уверен, не одна боевая победа. Трудно подобрать слова, чтобы выразить боль от этой потери. Трудно найти нужные фразы, чтобы утешить родителей, жен и детей погибших воинов. Вся страна сегодня будет скорбеть вместе с их семьями. Я подписал указ об объявлении 26 сентября днем траура», — сообщил Зеленский.
В день траура на территории Украины будет приспущен государственный флаг на зданиях органов власти, государственных учреждений и предприятий, а также отменены развлекательные мероприятия.
По данным Минобороны Украины, Ан-26 выполнял накануне учебные полеты, на его борту были пилот-инструктор и 26 курсантов. По предварительной версии, крушение произошло из-за отказа одного из датчиков в левом двигателе воздушного судна, при падении самолет зацепился за землю крылом.
Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины, спасатели обнаружили на месте крушения тела 25 человек, были госпитализированы двое человек, успевших выпрыгнуть из самолета, один из них впоследствии скончался.