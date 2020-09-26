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Попова объяснила рост заболеваемости коронавирусом в России

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Рост заболеваемости коронавирусом в России связан с тем, что граждане не соблюдают меры профилактики, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1».

«В первую очередь он (рост заболеваемости) связан с тем, что люди не соблюдают требования. Поэтому главная задача сегодня – вернуться к не страху, не испугу, а именно, настороженности по отношению к новой инфекции», — цитирует ее РИА «Новости».

По словам Поповой, дополнительные риск связаны с наступлением осени и сезона острых респираторных вирусных инфекций. Рост числа случаев коронавируса в России начался с последних чисел августа, уточнила она.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин обязал граждан старше 65 лет не покидать место своего проживания за исключением особых случаев. В частности, граждане старше 65 лет, а также граждане, имеющие хронические заболевания, с 28 сентября могут покидать место проживания для получения медицинской помощи, походов в магазин, выноса мусора, выгула домашних животных и занятий физкультурой.

Кроме того, Собянин рекомендовал работодателям минимизировать очное присутствие работников на рабочих местах с 28 сентября, и определить число сотрудников, которых должны перевести на дистанционный режим работы. О возобновлении пропускной системы речи в указе не идет. В субботу губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рекомендовал гражданам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями не покидать место своего проживания, а работодателям – перевести максимально возможное число сотрудников на дистанционный формат работы.

По данным оперативного штаба, за последние сутки в России коронавирус обнаружили у 7523 человек. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 143 571. Умерли за день 169 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 20 225.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных