Попова объяснила рост заболеваемости коронавирусом в России
Рост заболеваемости коронавирусом в России связан с тем, что граждане не соблюдают меры профилактики, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1».
«В первую очередь он (рост заболеваемости) связан с тем, что люди не соблюдают требования. Поэтому главная задача сегодня – вернуться к не страху, не испугу, а именно, настороженности по отношению к новой инфекции», — цитирует ее РИА «Новости».
По словам Поповой, дополнительные риск связаны с наступлением осени и сезона острых респираторных вирусных инфекций. Рост числа случаев коронавируса в России начался с последних чисел августа, уточнила она.
Накануне мэр Москвы Сергей Собянин обязал граждан старше 65 лет не покидать место своего проживания за исключением особых случаев. В частности, граждане старше 65 лет, а также граждане, имеющие хронические заболевания, с 28 сентября могут покидать место проживания для получения медицинской помощи, походов в магазин, выноса мусора, выгула домашних животных и занятий физкультурой.
Кроме того, Собянин рекомендовал работодателям минимизировать очное присутствие работников на рабочих местах с 28 сентября, и определить число сотрудников, которых должны перевести на дистанционный режим работы. О возобновлении пропускной системы речи в указе не идет. В субботу губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рекомендовал гражданам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями не покидать место своего проживания, а работодателям – перевести максимально возможное число сотрудников на дистанционный формат работы.
По данным оперативного штаба, за последние сутки в России коронавирус обнаружили у 7523 человек. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 143 571. Умерли за день 169 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 20 225.