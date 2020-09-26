Попова объяснила рост заболеваемости коронавирусом в России

Кроме того, Собянин рекомендовал работодателям минимизировать очное присутствие работников на рабочих местах с 28 сентября, и определить число сотрудников, которых должны перевести на дистанционный режим работы. О возобновлении пропускной системы речи в указе не идет. В субботу губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рекомендовал гражданам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями не покидать место своего проживания, а работодателям – перевести максимально возможное число сотрудников на дистанционный формат работы.