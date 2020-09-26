Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

МВД Украины опубликовало видео крушения Ан-26

Ведомости

Заместитель министра МВД Украины Антон Геращенко опубликовал видео с одной из расположенных в Чугуеве камер, на котором запечатлен момент крушения военно-транспортного самолета Ан-26, в результате которого погибли 26 человек.

Голос за кадром отмечает, что самолет начал заходить на посадку, после чего резко ушел вправо и через секунду взорвался.

По данным Минобороны Украины, Ан-26 выполнял накануне учебные полеты, на его борту были пилот-инструктор и 26 курсантов. По предварительной версии, крушение произошло из-за отказа одного из датчиков в левом двигателе воздушного судна, при падении самолет зацепился за землю крылом.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины, спасатели обнаружили на месте крушения тела 25 человек, были госпитализированы двое человек, успевших выпрыгнуть из самолета, один из них впоследствии скончался.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил 26 сентября днем траура в связи с трагедией.

Ранее по теме: В Минобороны Украины назвали возможную версию крушения Ан-26

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных