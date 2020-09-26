МВД Украины опубликовало видео крушения Ан-26
Заместитель министра МВД Украины Антон Геращенко опубликовал видео с одной из расположенных в Чугуеве камер, на котором запечатлен момент крушения военно-транспортного самолета Ан-26, в результате которого погибли 26 человек.
Голос за кадром отмечает, что самолет начал заходить на посадку, после чего резко ушел вправо и через секунду взорвался.
По данным Минобороны Украины, Ан-26 выполнял накануне учебные полеты, на его борту были пилот-инструктор и 26 курсантов. По предварительной версии, крушение произошло из-за отказа одного из датчиков в левом двигателе воздушного судна, при падении самолет зацепился за землю крылом.
Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины, спасатели обнаружили на месте крушения тела 25 человек, были госпитализированы двое человек, успевших выпрыгнуть из самолета, один из них впоследствии скончался.
Президент Украины Владимир Зеленский объявил 26 сентября днем траура в связи с трагедией.