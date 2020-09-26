В «Векторе» не исключили формирования пожизненного иммунитета к коронавирусу
У человека может сформироваться иммунитет к коронавирусу при определенных особенностях иммунной системы, либо при тяжелой форме заболевания, заявил директор центра «Вектор» Ринат Максютов в эфире телеканала «Россия 1».
«При определенных особенностях иммунной системы и в случае, если это было тяжелое течение заболевания, я могу предположить, что пожизненный иммунитет может быть сформирован», — цитирует его РИА «Новости».
Максютов также рассказал, что у человека, сделавшего прививку от коронавируса, разработанную центром «Вектор», антитела к коронавируса вырабатываются на 14-е сутки, однако достаточное для организма количество формируется лишь после второй вакцинации.
Ранее директор научного центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что распространение коронавируса в России прекратится через 9–12 месяцев, если за это время 70–80% населения сделает прививку.
Производство российского препарата «Спутник V» – первой в мире зарегистрированной вакцины от коронавируса, созданной в центре им. Гамалеи, – началось 15 августа. Вакцина находится на пострегистрационной стадии испытаний, в рамках которой планируется привить 40 000 добровольцев. Небольшие партии вакцины уже поступили в 30 российских регионов, сообщил 14 сентября министр здравоохранения России Михаил Мурашко. При этом в некоторых регионах страны антитела к коронавирусу были обнаружены у половины населения.
Завершилась вакцинация добровольцев в рамках клинических испытаний вакцины от коронавируса от центра «Вектор». Препарат прошел две фазы клинических испытаний. В ходе исследований были привиты 100 добровольцев. 22 сентября Минздрав разрешил испытания третьей вакцины от коронавируса – разработанной в федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова.