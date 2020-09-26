В Минске начались задержания участников протестного марша
Сотрудники правоохранительных органов начали задерживать участниц протестного марша, передает портал Tut.by.
По информации портала, силовики начали задерживать протестующих у здания Комаровского рынка, где должны были собраться участницы акции протеста. Протестующие вышли на проспект Независимости, после чего милиция перекрыла въезд на проспект, пускают только общественный транспорт.
Отмечается, что задержания продолжились и на проспекте Независимости. Среди задержанных оказалась и 73-летняя активистка Нина Брагинская, однако, по словам очевидцев, ее вскоре отпустили.
Информацию о задержаниях подтвердила также пресс-секретарь ГУВД Минска Наталья Ганусевич в комментарии ТАСС, однако она не уточнила количество задержанных. По данным корреспондента агентства, колонну протестующих сопровождают более 10 автобусов с силовиками.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента в стране начались акции протеста. Согласно официальной статистике ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80,08% пришедших на выборы граждан Белоруссии. Еще 10,09% поддержали кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую. Последняя утверждает, что результаты выборов были сфальсифицированы. С ней согласились страны Европейского союза, которые отказались признать Лукашенко легитимным президентом. Позже Лукашенко объявил о закрытии границ с Литвой и Польшей, а также об усилении охраны границ с Украиной.