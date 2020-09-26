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Семьям погибших в авиакатастрофе под Харьковом выплатят по $55 000

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Минобороны Украины выплатит более $55 700 компенсации семьям погибших при крушении военно-транспортного самолета Ан-26 в Харьковской области, заявил замминистра обороны Игорь Старобинский.

«Принято решение о выплате единовременного пособия членам семей погибших военнослужащих ВСУ. Размер выплат составляет 1 миллион 576 тысяч гривен на каждого», — цитирует его телеканал «112 Украина».

Выплаты будут осуществлены за счет фондов Минобороны, добавил он.

Ранее в субботу о необходимости выплат заявил президент Украины Владимир Зеленский в Facebook.

«Государство должно обеспечить лечение пострадавших и предоставить компенсацию потерявшим близких. Украина не забывает своих героев», — сообщил он.

Украинский президент также призвал следствие оперативно установить причины трагедии.

По данным Минобороны Украины, Ан-26 выполнял накануне учебные полеты, на его борту были пилот-инструктор и 26 курсантов. По предварительной версии, крушение произошло из-за отказа одного из датчиков в левом двигателе воздушного судна, при падении самолет зацепился за землю крылом.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины, спасатели обнаружили на месте крушения тела 25 человек, были госпитализированы двое человек, успевших выпрыгнуть из самолета, один из них впоследствии скончался.

Владимир Зеленский объявил 26 сентября днем траура в связи с трагедией.

Ранее по теме: МВД Украины опубликовало видео крушения Ан-26

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных