Семьям погибших в авиакатастрофе под Харьковом выплатят по $55 000
Минобороны Украины выплатит более $55 700 компенсации семьям погибших при крушении военно-транспортного самолета Ан-26 в Харьковской области, заявил замминистра обороны Игорь Старобинский.
«Принято решение о выплате единовременного пособия членам семей погибших военнослужащих ВСУ. Размер выплат составляет 1 миллион 576 тысяч гривен на каждого», — цитирует его телеканал «112 Украина».
Выплаты будут осуществлены за счет фондов Минобороны, добавил он.
«Государство должно обеспечить лечение пострадавших и предоставить компенсацию потерявшим близких. Украина не забывает своих героев», — сообщил он.
Украинский президент также призвал следствие оперативно установить причины трагедии.
По данным Минобороны Украины, Ан-26 выполнял накануне учебные полеты, на его борту были пилот-инструктор и 26 курсантов. По предварительной версии, крушение произошло из-за отказа одного из датчиков в левом двигателе воздушного судна, при падении самолет зацепился за землю крылом.
Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины, спасатели обнаружили на месте крушения тела 25 человек, были госпитализированы двое человек, успевших выпрыгнуть из самолета, один из них впоследствии скончался.
Владимир Зеленский объявил 26 сентября днем траура в связи с трагедией.