Зеленский навестил единственного выжившего в авиакатастрофе под Харьковом
Президент Украины Владимир Зеленский навестил в больнице курсанта Вячеслава Золочевского, единственного выжившего при крушении военно-транспортного самолета Ан-26 в Харьковской области, сообщается на сайте офиса украинского президента.
«Вячеслав рассказал Владимиру Зеленскому, что все произошло очень быстро, и было непонятно, что происходит. По его словам, курсанты и экипаж были знакомы и уже летали вместе», — говорится в сообщении.
По словам медиков, состояние курсанта – средней тяжести.
Позднее Зеленский рассказал, что Золочевский пришел в себя посреди обломков разбившегося самолета, после чего смог потушить огонь на другом курсанте, который, однако, впоследствии скончался в больнице. Зеленский назвал его поступок «героизмом посреди поля смерти».
По предварительной версии, крушение Ан-26 произошло из-за отказа одного из датчиков в левом двигателе воздушного судна, при заходе на посадку самолет зацепился за землю крылом. На борту судна находились 20 курсантов и семь членов экипажа. Минобороны Украины сообщило, что выплатит более $55 700 компенсации семьям погибших.
Владимир Зеленский объявил 26 сентября днем траура в связи с трагедией.