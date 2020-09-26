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Зеленский навестил единственного выжившего в авиакатастрофе под Харьковом

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Президент Украины Владимир Зеленский навестил в больнице курсанта Вячеслава Золочевского, единственного выжившего при крушении военно-транспортного самолета Ан-26 в Харьковской области, сообщается на сайте офиса украинского президента.

«Вячеслав рассказал Владимиру Зеленскому, что все произошло очень быстро, и было непонятно, что происходит. По его словам, курсанты и экипаж были знакомы и уже летали вместе», — говорится в сообщении.

По словам медиков, состояние курсанта – средней тяжести.

Позднее Зеленский рассказал, что Золочевский пришел в себя посреди обломков разбившегося самолета, после чего смог потушить огонь на другом курсанте, который, однако, впоследствии скончался в больнице. Зеленский назвал его поступок «героизмом посреди поля смерти».

По предварительной версии, крушение Ан-26 произошло из-за отказа одного из датчиков в левом двигателе воздушного судна, при заходе на посадку самолет зацепился за землю крылом. На борту судна находились 20 курсантов и семь членов экипажа. Минобороны Украины сообщило, что выплатит более $55 700 компенсации семьям погибших.

Владимир Зеленский объявил 26 сентября днем траура в связи с трагедией.

Ранее по теме: МВД Украины опубликовало видео крушения Ан-26

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных