«Норникель» проведет мониторинг более 600 своих объектов после аварии в Норильске
«Норильский никель» намерен провести мониторинг более 600 своих объектов после инцидента с разливом около 20 000 т нефтепродуктов в Норильске, сообщил президент компании Владимир Потанин в интервью телеканалу «Россия-24», передает ТАСС.
«Мониторингу будет подвергнуто более 600 объектов. Они самые разные, в том числе это и резервуары, и часть этих объектов уже заранее, на всякий случай, выведена из эксплуатации», — рассказал он.
По словам главы «Норникеля», резервуар, на котором произошла авария, был отремонтирован в 2017-2018 гг. Потанин добавил, что к резервуару «были нарекания», однако деталей раскрывать не стал, заявив, что окончательный ответ о причинах аварии даст СК и Ростехнадзор.
Потанин также рассказал, что авария показала необходимость пересмотра подходов к строительству, мониторингу и обеспечению промышленной безопасности в условиях вечной мерзлоты.
Инцидент с разливом около 20 000 т нефтепродуктов произошел 29 мая в районе проезжей части дороги, ведущей к ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, дочерняя компания ГМК «Норильский никель»). В начале июля Росприроднадзор сообщил, что ущерб водным объектам оценен почти в 148 млрд руб., почвам – в 738 млн руб. 10 сентября ведомство подало официальный судебный иск «Норникелю» на возмещение экологического ущерба. В компании назвали сумму иска в 148 млрд руб. завышенной.
«Норникель» на ликвидацию последствий аварии зарезервировал $2,1 млрд, оценив сами работы по ликвидации последствий аварии в 10 млрд руб. В компании считают, что полностью завершить программу очистки и реабилитации загрязненных после аварии земель удастся до конца 2023 г.