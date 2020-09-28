ТАСС: Семья Ефремова хочет судиться с адвокатом Пашаевым
Семья осужденного на восемь лет колонии актера Михаила Ефремова намерена подать заявление в правоохранительные органы, чтобы те проверили бывшего адвоката артиста Эльмана Пашаева на причастность к мошенничеству при представлении интересов Ефремова, сообщал ТАСС со ссылкой на источник из окружения артиста. При этом сам Пашаев опроверг эту информацию.
«После получения у юристов правовой оценки его поведения в ходе процесса и публичных его заявлений семья артиста примет окончательное решение о подаче заявления в правоохранительные органы для проверки на причастность Пашаева к мошенническим действиям», — сказал собеседник агентства, отметив, что семья актера до сих пор в шоке как от самого приговора, так и услуг адвоката.
При этом Пашаев заявил, чт у него с семьей актера теплые отношения. «Не понимаю, откуда у вас информация о якобы имеющихся намерениях подать заявление. Ничего подобного в реальности нет, никаких заявлений члены семьи артиста никуда не писали и, насколько я знаю, не собираются», — пояснил адвокат.
После приговора Ефремову Совет адвокатской палаты Республики Северная Осетия – Алания лишил Пашаева статуса адвоката. Дисциплинарное производство в отношении Пашаева, а также адвоката пострадавших в деле Ефремова ‒ Александра Добровинского было возбуждено 23 июня. В материалах дела указывалось, что они нарушили кодекс профессиональной этики адвоката в связи с публичной активностью по резонансному делу. Ефремов отказался от услуг Пашаева после того, как получил восемь лет колонии общего режима и штраф в 800 000 руб. за совершение в состоянии опьянения ДТП со смертельным исходом. По словам актера, Пашаев «подставил» его и виноват в столь суровом наказании.