ТАСС: Семья Ефремова хочет судиться с адвокатом Пашаевым

После приговора Ефремову Совет адвокатской палаты Республики Северная Осетия – Алания лишил Пашаева статуса адвоката. Дисциплинарное производство в отношении Пашаева, а также адвоката пострадавших в деле Ефремова ‒ Александра Добровинского было возбуждено 23 июня. В материалах дела указывалось, что они нарушили кодекс профессиональной этики адвоката в связи с публичной активностью по резонансному делу. Ефремов отказался от услуг Пашаева после того, как получил восемь лет колонии общего режима и штраф в 800 000 руб. за совершение в состоянии опьянения ДТП со смертельным исходом. По словам актера, Пашаев «подставил» его и виноват в столь суровом наказании.