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ТАСС: Семья Ефремова хочет судиться с адвокатом Пашаевым

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Семья осужденного на восемь лет колонии актера Михаила Ефремова намерена подать заявление в правоохранительные органы, чтобы те проверили бывшего адвоката артиста Эльмана Пашаева на причастность к мошенничеству при представлении интересов Ефремова, сообщал ТАСС со ссылкой на источник из окружения артиста. При этом сам Пашаев опроверг эту информацию.

«После получения у юристов правовой оценки его поведения в ходе процесса и публичных его заявлений семья артиста примет окончательное решение о подаче заявления в правоохранительные органы для проверки на причастность Пашаева к мошенническим действиям», — сказал собеседник агентства, отметив, что семья актера до сих пор в шоке как от самого приговора, так и услуг адвоката.

При этом Пашаев заявил, чт у него с семьей актера теплые отношения. «Не понимаю, откуда у вас информация о якобы имеющихся намерениях подать заявление. Ничего подобного в реальности нет, никаких заявлений члены семьи артиста никуда не писали и, насколько я знаю, не собираются», — пояснил адвокат.

После приговора Ефремову Совет адвокатской палаты Республики Северная Осетия – Алания лишил Пашаева статуса адвоката. Дисциплинарное производство в отношении Пашаева, а также адвоката пострадавших в деле Ефремова ‒ Александра Добровинского было возбуждено 23 июня. В материалах дела указывалось, что они нарушили кодекс профессиональной этики адвоката в связи с публичной активностью по резонансному делу. Ефремов отказался от услуг Пашаева после того, как получил восемь лет колонии общего режима и штраф в 800 000 руб. за совершение в состоянии опьянения ДТП со смертельным исходом. По словам актера, Пашаев «подставил» его и виноват в столь суровом наказании.

Ранее по теме: Пашаева лишили статуса адвоката

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных