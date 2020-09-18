Пашаева лишили статуса адвоката

ДТП с участием Ефремова и курьера Сергея Захарова произошло 8 июня этого года. Следствие установило, что актер в состоянии алкогольного и наркотического опьянения ехал на Jeep Grand Cherokee, вылетел на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автофургоном Lada, за рулем которого был Захаров. От полученных травм мужчина скончался в больнице 9 июня. Тогда Ефремов был задержан и признал вину, но, начав сотрудничать с Пашаевым, отказался от своих слов. Перед финальным заседанием 3 сентября актер вновь признал себя виновником произошедшего.