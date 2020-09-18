Пашаева лишили статуса адвоката
Совет адвокатской палаты Республики Северная Осетия – Алания (АП РСО) лишил Эльмана Пашаева, защищавшего в суде актера Михаила Ефремова, статуса адвоката, сообщила пресс-служба Федеральной палаты адвокатов России (ФПА РФ).
«Президент Федеральной палаты адвокатов РФ по представлению вице-президента ФПА РФ возбудил дисциплинарное производство, квалификационная комиссия адвокатской палаты Республики Северная Осетия – Алания подтвердила наличие дисциплинарного проступка, на основании которого совет АП РСО принял решение о лишении статуса адвоката Эльмана Пашаева», ‒ цитирует пресс-служба президента ФПА Юрия Пилипенко. По словам Пилипенко, в рамках дела по ДТП с участием Ефремова Пашаев «разыграл водевиль», так что в сложившейся ситуации решение комиссии является «наиболее адекватным».
Дисциплинарное производство в отношении Пашаева, а также адвоката пострадавших в деле Ефремова ‒ Александра Добровинского было возбуждено 23 июня. В материалах дела указывалось, что они нарушили кодекс профессиональной этики адвоката в связи с публичной активностью по резонансному делу. Региональные управления Минюста России в свою очередь 15 сентября внесли в адвокатские палаты представления о прекращении статуса адвоката у Пашаева.
Ранее Ефремов отказался от услуг Пашаева после того, как получил 8 лет колонии общего режима и штраф в 800 000 руб. за совершение в состоянии опьянения ДТП со смертельным исходом. По словам актера, Пашаев «подставил» его и виноват в столь суровом наказании.
ДТП с участием Ефремова и курьера Сергея Захарова произошло 8 июня этого года. Следствие установило, что актер в состоянии алкогольного и наркотического опьянения ехал на Jeep Grand Cherokee, вылетел на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автофургоном Lada, за рулем которого был Захаров. От полученных травм мужчина скончался в больнице 9 июня. Тогда Ефремов был задержан и признал вину, но, начав сотрудничать с Пашаевым, отказался от своих слов. Перед финальным заседанием 3 сентября актер вновь признал себя виновником произошедшего.