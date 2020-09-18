Новый адвокат Ефремова попросил заменить срок на условный
Новый адвокат актера Михаила Ефремова, осужденного на восемь лет колонии общего режима по делу о смертельном ДТП, попросил Пресненский районный суд Москвы отменить приговор артисту и назначить ему условное наказание, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда.
«Защитник просит отменить или изменить приговор суда, назначить наказание осужденному в виде лишения свободы сроком до 4 лет, которое следует считать условным», – уточнили в пресс-службе суда. 15 сентября стало известно, что новым адвокатом Ефремова стал Роман Филиппов. О том, что адвокат Владимир Васильев участвует в деле актера, ранее не сообщалось.
18 сентября прежний адвокат Ефремова Эльман Пашаев сообщил, что подал подробную апелляционную жалобу на приговор по делу о ДТП.
8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом. Артиста приговорили к восьми годам колонии общего режима, штрафу на сумму 800 000 руб. и лишению водительских прав на три года. После заключения под стражу Ефремов отказался от услуг Пашаева, отметив, что тот «подставил» его. Позже региональные управления Минюста внесли в адвокатские палаты представления о прекращении статуса Пашаева, а также о возбуждении дисциплинарного производства в отношении адвоката стороны потерпевших по делу Александра Добровинского.