Новый адвокат Ефремова попросил заменить срок на условный

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом. Артиста приговорили к восьми годам колонии общего режима, штрафу на сумму 800 000 руб. и лишению водительских прав на три года. После заключения под стражу Ефремов отказался от услуг Пашаева, отметив, что тот «подставил» его. Позже региональные управления Минюста внесли в адвокатские палаты представления о прекращении статуса Пашаева, а также о возбуждении дисциплинарного производства в отношении адвоката стороны потерпевших по делу Александра Добровинского.