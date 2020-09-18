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Новый адвокат Ефремова попросил заменить срок на условный

Ведомости

Новый адвокат актера Михаила Ефремова, осужденного на восемь лет колонии общего режима по делу о смертельном ДТП, попросил Пресненский районный суд Москвы отменить приговор артисту и назначить ему условное наказание, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда.

«Защитник просит отменить или изменить приговор суда, назначить наказание осужденному в виде лишения свободы сроком до 4 лет, которое следует считать условным», – уточнили в пресс-службе суда. 15 сентября стало известно, что новым адвокатом Ефремова стал Роман Филиппов. О том, что адвокат Владимир Васильев участвует в деле актера, ранее не сообщалось.

18 сентября прежний адвокат Ефремова Эльман Пашаев сообщил, что подал подробную апелляционную жалобу на приговор по делу о ДТП.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом. Артиста приговорили к восьми годам колонии общего режима, штрафу на сумму 800 000 руб. и лишению водительских прав на три года. После заключения под стражу Ефремов отказался от услуг Пашаева, отметив, что тот «подставил» его. Позже региональные управления Минюста внесли в адвокатские палаты представления о прекращении статуса Пашаева, а также о возбуждении дисциплинарного производства в отношении адвоката стороны потерпевших по делу Александра Добровинского.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных