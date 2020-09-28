Губернатора Алтайского края госпитализировали с двусторонней пневмонией
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко госпитализирован с двусторонней пневмонией, сообщила пресс-служба губернатора.
«В воскресенье, 27 сентября, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, проходивший ранее лечение от коронавируса дома, госпитализирован с двусторонней пневмонией в краевую клиническую больницу, где он находится на стационарном лечении. В настоящее время тест на коронавирус у Виктора Томенко отрицательный», — говорится в сообщении.
22 сентября пресс-служба правительства сообщила, что Томенко заразился коронавирусом. Тест губернатора на COVID-19 показал положительный результат, в связи с чем он перешел на дистанционный режим работы. В июне Томенко уже самоизолировался на неделю, после того, как у нескольких сотрудников краевой администрации диагностировали коронавирус.