Губернатора Алтайского края госпитализировали с двусторонней пневмонией

22 сентября пресс-служба правительства сообщила, что Томенко заразился коронавирусом. Тест губернатора на COVID-19 показал положительный результат, в связи с чем он перешел на дистанционный режим работы. В июне Томенко уже самоизолировался на неделю, после того, как у нескольких сотрудников краевой администрации диагностировали коронавирус.