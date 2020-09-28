Мосгорсуд признал законным отказ СК проводить проверку по делу Навального
Мосгорсуд признал законным решение суда первой инстанции признать законным отказ Следственного комитета провести проверку по факту возможного отравления основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, сообщает ТАСС из-зала суда.
«Выслушав мнения сторон, суд постановил признать решение Басманного суда о признании законным решения СК в отказе от проведения проверки. Заявителю в удовлетворении его жалобы отказать», — цитирует агентство судью.
4 сентября Басманный суд начал рассмотрение жалобы юриста ФБК Вячеслава Гимади на бездействие СК по его обращению о ситуации с Навальным. В пресс-службе суда «Ведомостям» сообщили, что суд отказался принять жалобу сторонников Навального на бездействие органов следствия в ситуации с его госпитализацией.
Навальный был госпитализирован и впал в кому в Омске 20 августа, а 22 августа его доставили на лечение в немецкую клинику «Шарите». 7 сентября его вывели из комы, а 23 сентября выписали из стационара. Основатель ФБК останется в Германии для продолжения лечения еще как минимум несколько недель, но планирует вернуться в Россию. Пока факт отравления Навального в России не подтвержден, так как врачи Омска не нашли в его анализах следов яда. При этом Москва требует от Берлина выслать результаты обследования оппозиционера для изучения, чтобы в дальнейшем иметь возможность расследовать обстоятельства произошедшего.