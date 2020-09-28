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Мосгорсуд признал законным отказ СК проводить проверку по делу Навального

Ведомости

Мосгорсуд признал законным решение суда первой инстанции признать законным отказ Следственного комитета провести проверку по факту возможного отравления основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, сообщает ТАСС из-зала суда.

«Выслушав мнения сторон, суд постановил признать решение Басманного суда о признании законным решения СК в отказе от проведения проверки. Заявителю в удовлетворении его жалобы отказать», — цитирует агентство судью.

4 сентября Басманный суд начал рассмотрение жалобы юриста ФБК Вячеслава Гимади на бездействие СК по его обращению о ситуации с Навальным. В пресс-службе суда «Ведомостям» сообщили, что суд отказался принять жалобу сторонников Навального на бездействие органов следствия в ситуации с его госпитализацией.

Навальный был госпитализирован и впал в кому в Омске 20 августа, а 22 августа его доставили на лечение в немецкую клинику «Шарите». 7 сентября его вывели из комы, а 23 сентября выписали из стационара. Основатель ФБК останется в Германии для продолжения лечения еще как минимум несколько недель, но планирует вернуться в Россию. Пока факт отравления Навального в России не подтвержден, так как врачи Омска не нашли в его анализах следов яда. При этом Москва требует от Берлина выслать результаты обследования оппозиционера для изучения, чтобы в дальнейшем иметь возможность расследовать обстоятельства произошедшего.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных