Киргизия готова закупить российскую вакцину от коронавируса

«В правительстве, на уровне аппарата президента идет разговор о том, чтобы мы тоже получили (вакцину "Спутник V"), но, насколько я знаю, он (препарат) только сейчас начал выпускаться. Мы готовы. Мы с нетерпением ждем вакцину, которую выпустили российские ученые. Я думаю, это будет мощное подспорье», — сказал Шаяхметов.