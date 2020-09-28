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Киргизия готова закупить российскую вакцину от коронавируса

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Киргизия готова закупить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», заявил директор Центра экстренной медицины Бишкека Искендер Шаяхметов, передает РИА «Новости».

«В правительстве, на уровне аппарата президента идет разговор о том, чтобы мы тоже получили (вакцину "Спутник V"), но, насколько я знаю, он (препарат) только сейчас начал выпускаться. Мы готовы. Мы с нетерпением ждем вакцину, которую выпустили российские ученые. Я думаю, это будет мощное подспорье», — сказал Шаяхметов.

В Киргизии, по данным на 28 сентября, выявлены 46 355 случаев заражения коронавирусом, умерли за все время пандемии 1064 человека.

Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса от научного центра им. Гамалеи. Производить препарат начали 15 августа. Сейчас в Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины. Планируется привить около 40 000 добровольцев. Вторая российская вакцина от коронавируса, разработанная в центре «Вектор», может быть зарегистрирована до 15 октября 2020 г. Минздрав выдал разрешение на проведение клинических испытаний еще одной вакцины, разработанной в центре им. Чумакова.

Ранее РФПИ договорился о поставках 32 млн доз вакцины от коронавируса в Мексику. Вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что российскую вакцину пожелали приобрести 27 стран, среди которых Белоруссия, Азербайджан, Бразилия, Венесуэла, Казахстан, Узбекистан и Индия.

Ранее по теме: Частные компании США заинтересовались российской вакциной от коронавируса

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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