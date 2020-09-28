Киргизия готова закупить российскую вакцину от коронавируса
Киргизия готова закупить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», заявил директор Центра экстренной медицины Бишкека Искендер Шаяхметов, передает РИА «Новости».
«В правительстве, на уровне аппарата президента идет разговор о том, чтобы мы тоже получили (вакцину "Спутник V"), но, насколько я знаю, он (препарат) только сейчас начал выпускаться. Мы готовы. Мы с нетерпением ждем вакцину, которую выпустили российские ученые. Я думаю, это будет мощное подспорье», — сказал Шаяхметов.
В Киргизии, по данным на 28 сентября, выявлены 46 355 случаев заражения коронавирусом, умерли за все время пандемии 1064 человека.
Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса от научного центра им. Гамалеи. Производить препарат начали 15 августа. Сейчас в Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины. Планируется привить около 40 000 добровольцев. Вторая российская вакцина от коронавируса, разработанная в центре «Вектор», может быть зарегистрирована до 15 октября 2020 г. Минздрав выдал разрешение на проведение клинических испытаний еще одной вакцины, разработанной в центре им. Чумакова.
Ранее РФПИ договорился о поставках 32 млн доз вакцины от коронавируса в Мексику. Вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что российскую вакцину пожелали приобрести 27 стран, среди которых Белоруссия, Азербайджан, Бразилия, Венесуэла, Казахстан, Узбекистан и Индия.