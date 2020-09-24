Частные компании США заинтересовались российской вакциной от коронавируса
Несколько частных фармкомпаний и инвестфондов из США проявили интерес к российской вакцине от коронавируса, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
«На нас вышли несколько американских фармкомпаний и инвестфондов с желанием проинвестировать в нашу вакцину и работать вместе с ней», — сказал Дмитриев на онлайн пресс-конференции. РФПИ изучает эти предложения, добавил он.
Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса. Производить препарат начали 15 августа. Сейчас в Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины. Также завершилась вакцинация добровольцев в рамках клинических испытаний вакцины от коронавируса центра «Вектор». Препарат прошел две фазы клинических испытаний. В ходе исследований были привиты 100 добровольцев.
22 сентября Минздрав разрешил испытания третьей вакцины от коронавируса – разработанной в федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова. На следующий день президент России Владимир Путин анонсировал скорую регистрацию второй российской вакцины против коронавируса.