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Жена погибшего в ДТП с Ефремовым потребовала отменить приговор актеру

Ведомости

Гражданская жена Сергея Захарова, погибшего в ДТП по вине актера Михаила Ефремова, Ирина Стерхова потребовала повторного рассмотрения дела из-за допущенных процессуальных нарушений, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Пресненского суда.

«Представитель Стерховой указывает, что судом не было рассмотрено повторное ходатайство о признании Стерховой потерпевшей, что является нарушением и также повлияло на законность и обоснованность приговора, в связи с чем просит отменить приговор суда и направить дело на новое рассмотрение», — рассказали в суде. Кроме того, в пресс-службе подтвердили, что к ним поступила апелляционная жалоба со стороны осужденного Михаила Ефремова с просьбой о смягчении приговора.

Ефремов в своей жалобе указал, что раскаивается в содеянном, признает себя виновным и просит смягчить приговор суда. Свою позицию касаемо уголовного дела он объяснил давлением экс-адвоката артиста Эльмана Пашаева, рассказали в пресс-службе суда. Сам Пашаев подал жалобу на приговор актеру и попросил его отменить, подчеркивая, что выводы суда «не соответствуют фактическим обстоятельствам уголовного дела, также указывает на недопустимость доказательств, нарушение уголовно-процессуального законодательства».

ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня этого года. Следствие установило, что актер в состоянии алкогольного и наркотического опьянения ехал на Jeep Grand Cherokee, вылетел на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автофургоном Lada, за рулем которого был Захаров. От полученных травм мужчина скончался в больнице 9 июня. Решением Пресненского суда Ефремов получил 8 лет колонии общего режима и штраф в 800 000 руб. По словам актера, Пашаев «подставил» его и виноват в столь суровом наказании. Вскоре после оглашения приговора Адвокатская палата Северной Осетии лишила Пашаева статуса адвоката за нарушение кодекса профессиональной этики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных