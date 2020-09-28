Жена погибшего в ДТП с Ефремовым потребовала отменить приговор актеру
Гражданская жена Сергея Захарова, погибшего в ДТП по вине актера Михаила Ефремова, Ирина Стерхова потребовала повторного рассмотрения дела из-за допущенных процессуальных нарушений, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Пресненского суда.
«Представитель Стерховой указывает, что судом не было рассмотрено повторное ходатайство о признании Стерховой потерпевшей, что является нарушением и также повлияло на законность и обоснованность приговора, в связи с чем просит отменить приговор суда и направить дело на новое рассмотрение», — рассказали в суде. Кроме того, в пресс-службе подтвердили, что к ним поступила апелляционная жалоба со стороны осужденного Михаила Ефремова с просьбой о смягчении приговора.
Ефремов в своей жалобе указал, что раскаивается в содеянном, признает себя виновным и просит смягчить приговор суда. Свою позицию касаемо уголовного дела он объяснил давлением экс-адвоката артиста Эльмана Пашаева, рассказали в пресс-службе суда. Сам Пашаев подал жалобу на приговор актеру и попросил его отменить, подчеркивая, что выводы суда «не соответствуют фактическим обстоятельствам уголовного дела, также указывает на недопустимость доказательств, нарушение уголовно-процессуального законодательства».
ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня этого года. Следствие установило, что актер в состоянии алкогольного и наркотического опьянения ехал на Jeep Grand Cherokee, вылетел на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автофургоном Lada, за рулем которого был Захаров. От полученных травм мужчина скончался в больнице 9 июня. Решением Пресненского суда Ефремов получил 8 лет колонии общего режима и штраф в 800 000 руб. По словам актера, Пашаев «подставил» его и виноват в столь суровом наказании. Вскоре после оглашения приговора Адвокатская палата Северной Осетии лишила Пашаева статуса адвоката за нарушение кодекса профессиональной этики.