Гидрометцентр предупредил россиян об аномальной погоде предстоящей зимой

В декабре на большей части территории Северо-Западного федерального округа (Санкт-Петербург, Псков, Калининград, Архангельск, Сыктывкар и др.) температура будет ниже, чем в прошлом году, но выше нормы. Также теплее, чем обычно в этот период, будет в Якутии, на севере Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов.