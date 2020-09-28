Гидрометцентр предупредил россиян об аномальной погоде предстоящей зимой
Будущая зима будет теплее, чем в среднем в России за много лет, но холоднее, чем в прошлом году, следует из прогноза температурного режима на отопительный период 2020-2021 гг., опубликованного Гидрометцентром.
«В целом за 6 месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений. При этом средние значения температуры в большинстве регионов предполагаются ниже, чем в предыдущем отопительном периоде», — сказано в документе, составленного авторами исследования.
В декабре на большей части территории Северо-Западного федерального округа (Санкт-Петербург, Псков, Калининград, Архангельск, Сыктывкар и др.) температура будет ниже, чем в прошлом году, но выше нормы. Также теплее, чем обычно в этот период, будет в Якутии, на севере Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов.
В первый месяц 2021 г. температура воздуха поднимется выше средних значений в Южном федеральном округе (Ростов-на-Дону, Волгоград, Астрахань, Краснодар и др.), на большей части Северо-Кавказского федерального округа (Ставрополь, Махачкала, Нальчик, Владикавказ, Грозный) и на юге Приволжского федерального округа. В последний месяц зимы средняя месячная температура воздуха ожидается выше нормы в Северо-Западном и Центральном федеральных округах (Москва, Тверь, Рязань, Кострома, Тула, Брянск и др.), на большей части Приволжского федерального округа и на севере Южного федерального округа.
При этом в Гидрометцентре заявили, что в февраль будет холоднее, чем годом ранее, практически по всей России за исключением восточных регионов Дальневосточного федерального округа. Авторы материала также напомнили, что за последние 20 лет прогнозы Гидрометцентра подтверждались на 58-81%.
Зима 2019-2020 гг. была относительно теплой. Так, 23 декабря 2019 г. Гидрометцентр зафиксировал новый исторический рекорд по температуре в Москве за всю 140-летнюю историю метеонаблюдений – 6,2 градуса выше ноля.