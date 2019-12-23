Температура в Москве обновила рекорд 140-летней давности

Прошлый температурный рекорд был установлен 23 декабря в 2015 г. Тогда воздух в Москве прогрелся до 5,9 градусов, рассказали «Интерфаксу» в метеобюро. По данным организации, это уже третий температурный рекорд с начала зимы. Так, 18 декабря температура поднялась до рекордных плюс 5,6 градусов тепла, а 19 декабря — до плюс 6,5 градусов.