Температура в Москве обновила рекорд 140-летней давности
Температура воздуха на московской метеостанции в районе ВДНХ к 20.00 понедельника достигла 6,2 градусов выше ноля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Гидрометцентр России. Это абсолютный рекорд за всю 140-летнюю историю метеонаблюдений в Москве.
Прошлый температурный рекорд был установлен 23 декабря в 2015 г. Тогда воздух в Москве прогрелся до 5,9 градусов, рассказали «Интерфаксу» в метеобюро. По данным организации, это уже третий температурный рекорд с начала зимы. Так, 18 декабря температура поднялась до рекордных плюс 5,6 градусов тепла, а 19 декабря — до плюс 6,5 градусов.
По прогнозам синоптиков, во вторник в Москве сохранится теплая погода — температура будет держаться в районе плюс 4-6 градусов. При положительных температурах снега в столице не будет как минимум до конца недели, рассказали в метеобюро.