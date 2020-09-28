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Мишустин утвердил стратегию развития иммунопрофилактики инфекционных болезней

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Премьер Михаил Мишустин утвердил стратегию развития иммунопрофилактики инфекционных болезней до 2035 г., говорится на сайте правительства.

В пресс-службе рассказали, что к 2025 г. российские фармкомпании должны полностью производить вакцины для прививок, которые включены в Национальный календарь прививок и календарь по эпидемическим показаниям. Стратегия направлена на иммунопрофилактику дифтерии, кори, краснухи, вирусного гепатита В, сезонного гриппа. Согласно документу, профилактическими прививками должны быть охвачены не менее 95% населения страны.

В правительстве добавили, что в национальный календарь прививок будет включен максимально полный перечень инфекций, которые контролируются вакциной. Также планируется стимулировать научные разработки и доклинические исследования в области создания иммунобиологических препаратов и повышать информированность людей о пользе вакцинации.

Ранее президент России Владимир Путин поручил провакцинировать от гриппа не менее 60% россиян и не менее 75% людей из групп риска в 2020 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных