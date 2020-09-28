Мишустин утвердил стратегию развития иммунопрофилактики инфекционных болезней

В пресс-службе рассказали, что к 2025 г. российские фармкомпании должны полностью производить вакцины для прививок, которые включены в Национальный календарь прививок и календарь по эпидемическим показаниям. Стратегия направлена на иммунопрофилактику дифтерии, кори, краснухи, вирусного гепатита В, сезонного гриппа. Согласно документу, профилактическими прививками должны быть охвачены не менее 95% населения страны.