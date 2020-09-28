СК предъявил Сергею Левченко обвинение в крупном мошенничестве

Уголовное дело о хищении денег в ходе ремонта лифтов и лифтовых шахт многоквартирных домов Иркутской области было возбуждено в феврале 2019 г. В рамках этого дела уже предъявлено обвинение директору ООО «Звезда» Олегу Хамуляку. В ходе расследования также была установлена причастность к совершению преступления Андрея Левченко. Следствие считает, что фигуранты дела, создав подставную компанию, необоснованно увеличили сумму контракта на поставку оборудования и ремонтные работы со 167 млн руб. до 319,6 млн руб. Ущерб бюджету области от действий Хамуляка и Левченко оценивается в 185 млн руб.