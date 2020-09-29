Эксперт назвал сроки пика заражения коронавирусом в России
Пик заболеваемости коронавирусом в России может наступить через две-три недели, в худшем случае — в начале ноября, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на эксперта по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадяна.
«Наш модельный анализ выявил три возможных сценария. При самом благоприятном исходе показатель заболеваемости и летальных исходов через неделю начнет спадать, самый вероятный сценарий: пика Россия достигнет через две-три недели, в худшем случае пик случится в начале ноября», — рассказал эксперт. Тавадян добавил, что нет смысла вводить строгие ограничения из-за коронавируса: для эффективности таким мер их должны соблюдать 80% граждан. По мнению эксперта, такого показателя не удастся достигнуть.
24 сентября президент России Владимир Путин призвал не расслабляться в борьбе с коронавирусом, чтобы властям не пришлось возвращать ограничения. Позже в этот день мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал руководителям крупных компаний вернуть часть сотрудников на дистанционную работу. 25 сентября он попросил людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями с 28 сентября оставаться дома.