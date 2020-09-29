Эксперт назвал сроки пика заражения коронавирусом в России

24 сентября президент России Владимир Путин призвал не расслабляться в борьбе с коронавирусом, чтобы властям не пришлось возвращать ограничения. Позже в этот день мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал руководителям крупных компаний вернуть часть сотрудников на дистанционную работу. 25 сентября он попросил людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями с 28 сентября оставаться дома.