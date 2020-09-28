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Роспотребнадзор назвал сроки выхода на плато по коронавирусу

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Россия может выйти на плато по коронавирусу в октябре, заявил советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев. Это, по его словам, произойдет после того, как число выявления новых случаев еще немного увеличится.

«Я думаю, что сейчас заболеваемость еще немного вырастет и мы подойдем к плато, а потом начнется постепенное снижения, пик вряд ли будет. Скорее всего, плато будет в начале октября, а дальше потихоньку начнется снижение», — цитирут «РИА Новости» Малеева. По его словам, дополнительные новые ограничения сейчас не требуются. При этом есть рекомендации вроде перехода на «удаленку» и самоизоляция для пожилых людей.

Он также отметил необходимость соблюдения мер профилактики заболевания. «Я думаю, что усилят штрафы за нарушение правил профилактики, как, например, за отсутствие масок в общественных местах. Вероятно, будет вводиться единичный карантин в классах, какие-то такие меры будут», — сказал Малеев. Он напомнил, что Роспотребнадзор разработал около 400 методических рекомендаций, которые учитывают рост заболеваемости.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что рост заболеваемости коронавирусом в России связан с тем, что граждане не соблюдают меры профилактики. По словам Поповой, дополнительные риск связаны с наступлением осени и сезона острых респираторных вирусных инфекций. Рост числа случаев коронавируса в России начался с последних чисел августа. По данным оперштаба на 28 сентября, за сутки коронавирус обнаружили у 8 135 человек. Последний раз более 8000 новых случаев COVID-19 в России выявляли 16 июня. 

Ранее по теме: В России впервые с июня выявили более 8000 новых случаев коронавируса

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных