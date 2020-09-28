Роспотребнадзор назвал сроки выхода на плато по коронавирусу

«Я думаю, что сейчас заболеваемость еще немного вырастет и мы подойдем к плато, а потом начнется постепенное снижения, пик вряд ли будет. Скорее всего, плато будет в начале октября, а дальше потихоньку начнется снижение», — цитирут «РИА Новости» Малеева. По его словам, дополнительные новые ограничения сейчас не требуются. При этом есть рекомендации вроде перехода на «удаленку» и самоизоляция для пожилых людей.