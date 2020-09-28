В России впервые с июня выявили более 8000 новых случаев коронавируса

Общее число случаев заражения в стране достигло 1 159 573. Умерли за день 61 пациент. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 20 385. За сутки в России полностью выздоровели 2 702 человек. Общее число выздоровевших выросло до 945 920 человек.