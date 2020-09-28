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В России впервые с июня выявили более 8000 новых случаев коронавируса

В Москве более 2000 новых случаев COVID-19
Ведомости
Maxim Shemetov / REUTERS

В России за сутки коронавирус обнаружили у 8 135 человек, говорится в сообщении оперативного штаба. Последний раз более 8000 новых случаев COVID-19 в России выявляли 16 июня. 

Общее число случаев заражения в стране достигло 1 159 573. Умерли за день 61 пациент. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 20 385. За сутки в России полностью выздоровели 2 702 человек. Общее число выздоровевших выросло до 945 920 человек.

Вчера, 27 сентября, оперштаб сообщил о 7867 новых заболевших.

В Москве за сутки выявлено 2 217 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 942 пациента, скончались 16 человек. В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Москвы вошли Санкт-Петербург (+237), Подмосковье (+212) Ростовская (+193) и Нижегородская (+165) области.

Москва лидирует среди регионов по количеству заболевших — 287 993 человек, на втором месте — Московская область (73 171), на третьем месте — Санкт-Петербург (42 494).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных