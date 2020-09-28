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Кудрин оценил вероятность введения новых ограничений по коронавирусу

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Новый рост заболеваемости коронавирусом в России приведет к новым ограничениям, но, скорее всего, их будет мало и они будут носить рекомендательный характер, заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью RT.

«Очевидно, что грядут новые ограничения, но, скорее всего, их будет мало и они будут носить рекомендательный характер. Посмотрим, конечно, что будет дальше, но сейчас люди сами будут бояться ходить в рестораны и магазины, уменьшится количество пользующихся транспортом, в ряде отраслей вновь возникнут экономические сложности. В этом смысле я считаю, что нужны будут новые меры поддержки экономики», — сказал Кудрин.

По словам Кудрина, нужно обратить внимание на положение населения. За первое полугодие 2020 г. число бедных россиян увеличилось на миллион и превысило 20 млн человек. Кудрин пояснил, что речь идет о семьях, которые не могут позволить себе самое необходимое, часто это семьи с детьми-школьниками и абитуриентами вузов.

Ранее председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявлял, что средства Фонда национального благосостояния можно направить на поддержку малоимущих, чтобы остановить рост бедности в стране.

В период пандемии правительство увеличило максимальный размер пособия по безработице с 8000 до 12 130 руб. – уровня МРОТ. Затем минимальный размер пособия был увеличен в три раза – до 4500 руб. Также безработные родители получили право на доплату к пособию по безработице в 3000 руб. за каждого несовершеннолетнего ребенка.

Ранее по теме: Кудрин выступил за расширение поддержки бедных

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных