Кудрин оценил вероятность введения новых ограничений по коронавирусу
Новый рост заболеваемости коронавирусом в России приведет к новым ограничениям, но, скорее всего, их будет мало и они будут носить рекомендательный характер, заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью RT.
«Очевидно, что грядут новые ограничения, но, скорее всего, их будет мало и они будут носить рекомендательный характер. Посмотрим, конечно, что будет дальше, но сейчас люди сами будут бояться ходить в рестораны и магазины, уменьшится количество пользующихся транспортом, в ряде отраслей вновь возникнут экономические сложности. В этом смысле я считаю, что нужны будут новые меры поддержки экономики», — сказал Кудрин.
По словам Кудрина, нужно обратить внимание на положение населения. За первое полугодие 2020 г. число бедных россиян увеличилось на миллион и превысило 20 млн человек. Кудрин пояснил, что речь идет о семьях, которые не могут позволить себе самое необходимое, часто это семьи с детьми-школьниками и абитуриентами вузов.
Ранее председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявлял, что средства Фонда национального благосостояния можно направить на поддержку малоимущих, чтобы остановить рост бедности в стране.
В период пандемии правительство увеличило максимальный размер пособия по безработице с 8000 до 12 130 руб. – уровня МРОТ. Затем минимальный размер пособия был увеличен в три раза – до 4500 руб. Также безработные родители получили право на доплату к пособию по безработице в 3000 руб. за каждого несовершеннолетнего ребенка.