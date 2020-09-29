Число умерших от коронавируса в мире превысило 1 млн
Более 1 млн человек по всему миру умерли от новой коронавирусной инфекции, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса, который отслеживает статистику заболеваемости в режиме реального времени.
Наибольшее число смертей зарегистрировано в США — 205 072, Бразилии — 142 058 и Индии — 96 318. По числу заболеваний коронавирусом первое место занимает США — более 7,1 млн случаев, второе место у Индии — 6,1 млн случаев, третье место у Бразилии — 4,7 млн случаев. Всего в мире зарегистрировано около 33,4 млн случаев заражения коронавирусом.
Россия находится на четвертом месте по уровню заболеваемости — около 1,2 млн случаев заражения. 946 000 человек выздоровели от коронавируса, зарегистрировано более 20 000 смертей, связанных с вирусом.