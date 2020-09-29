РФПИ договорился о поставках 25 млн доз вакцины от коронавируса в Непал

Заявки на приобретение вакцины направили свыше 50 стран Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки, Европы и СНГ. Ранее РФПИ объявлял о достигнутых договоренностях с партнерами в Мексике по поставке 32 млн доз, в Бразилии — до 50 млн доз, в Индии — 100 млн доз, а также в Узбекистане — до 35 млн доз, напомнили в пресс-службе фонда.