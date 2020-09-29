РФПИ договорился о поставках 25 млн доз вакцины от коронавируса в Непал
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился о поставках 25 млн доз вакцины против коронавируса «Спутник V» в Непал, сообщили в пресс-службе фонда.
«Российский фонд прямых инвестиций и Trinity Pharmaceuticals, один из крупнейших фармацевтических дистрибьюторов Непала, договорились о поставках в страну 25 млн доз первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса "Спутник V"», — говорится в сообщении. Объем поставок позволит обеспечить вакциной 90% населения страны, отметили в РФПИ.
Заявки на приобретение вакцины направили свыше 50 стран Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки, Европы и СНГ. Ранее РФПИ объявлял о достигнутых договоренностях с партнерами в Мексике по поставке 32 млн доз, в Бразилии — до 50 млн доз, в Индии — 100 млн доз, а также в Узбекистане — до 35 млн доз, напомнили в пресс-службе фонда.
Вакцина «Спутник V» производства научного центра Гамалеи получила свидетельство о регистрации Минздрава России 11 августа, она стала первой зарегистрированной вакциной от коронавируса в мире. Сейчас продолжается пострегистрационное исследование вакцины с участием 40 000 добровольцев.