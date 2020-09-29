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РФПИ договорился о поставках 25 млн доз вакцины от коронавируса в Непал

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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился о поставках 25 млн доз вакцины против коронавируса «Спутник V» в Непал, сообщили в пресс-службе фонда.

«Российский фонд прямых инвестиций и Trinity Pharmaceuticals, один из крупнейших фармацевтических дистрибьюторов Непала, договорились о поставках в страну 25 млн доз первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса "Спутник V"», — говорится в сообщении. Объем поставок позволит обеспечить вакциной 90% населения страны, отметили в РФПИ.

Заявки на приобретение вакцины направили свыше 50 стран Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки, Европы и СНГ. Ранее РФПИ объявлял о достигнутых договоренностях с партнерами в Мексике по поставке 32 млн доз, в Бразилии — до 50 млн доз, в Индии — 100 млн доз, а также в Узбекистане — до 35 млн доз, напомнили в пресс-службе фонда.

Вакцина «Спутник V» производства научного центра Гамалеи получила свидетельство о регистрации Минздрава России 11 августа, она стала первой зарегистрированной вакциной от коронавируса в мире. Сейчас продолжается пострегистрационное исследование вакцины с участием 40 000 добровольцев.

Ранее по теме: Центр Гамалеи объяснил невозможность ускорить вакцинацию от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных