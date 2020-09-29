Прокуратура потребовала ужесточить приговор фигурантам дела «Нового величия»
Прокуратура посчитала наказание фигурантам дела «Нового величия» чрезмерно мягким и обжаловала его, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Люблинского суда Москвы.
«В суд поступило апелляционное представление прокуратуры на приговор, в котором говорится, что она не согласна с наказанием и считает его чрезмерно мягким», — сказали в пресс-службе. Ранее адвокаты осужденных обжаловали решение суда первой инстанции и заявили, что «готовы дойти до ЕСПЧ». Приговор в законную силу не вступил.
6 августа Люблинский районный суд приговорил трех фигурантов дела «Нового величия» к реальным срокам. Руслан Костыленков получил семь лет колонии, Вячеслав Крюков и Петр Карамзин — по шесть и шесть с половиной лет колонии соответственно. Других фигурантов дела суд приговорил к условным срокам. Дмитрий Полетаев и Максим Рощин получили шесть и шесть с половиной лет условно. Анна Павликова приговорена к четырем годам условно, а Мария Дубовик ‒ к шести годам условно. Суд признал их виновными в создании экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК).
Следствие считает, что участники «Нового величия» вступили в сговор для совершения госпереворота в стране. Показания по делу ранее дали трое мужчин, которые избежали ареста. В свою очередь защита утверждает, что инициаторами создания движения были сотрудник центра «Э» МВД и два его осведомителя.