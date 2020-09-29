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Прокуратура потребовала ужесточить приговор фигурантам дела «Нового величия»

Ведомости

Прокуратура посчитала наказание фигурантам дела «Нового величия» чрезмерно мягким и обжаловала его, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Люблинского суда Москвы.

«В суд поступило апелляционное представление прокуратуры на приговор, в котором говорится, что она не согласна с наказанием и считает его чрезмерно мягким», — сказали в пресс-службе. Ранее адвокаты осужденных обжаловали решение суда первой инстанции и заявили, что «готовы дойти до ЕСПЧ». Приговор в законную силу не вступил.

6 августа Люблинский районный суд приговорил трех фигурантов дела «Нового величия» к реальным срокам. Руслан Костыленков получил семь лет колонии, Вячеслав Крюков и Петр Карамзин — по шесть и шесть с половиной лет колонии соответственно. Других фигурантов дела суд приговорил к условным срокам. Дмитрий Полетаев и Максим Рощин получили шесть и шесть с половиной лет условно. Анна Павликова приговорена к четырем годам условно, а Мария Дубовик ‒ к шести годам условно. Суд признал их виновными в создании экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК). 

Следствие считает, что участники «Нового величия» вступили в сговор для совершения госпереворота в стране. Показания по делу ранее дали трое мужчин, которые избежали ареста. В свою очередь защита утверждает, что инициаторами создания движения были сотрудник центра «Э» МВД и два его осведомителя.

Ранее по теме: Три фигуранта дела «Нового величия» получили реальные сроки

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных