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Путин провел телефонный разговор с Берлускони

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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони, сообщает пресс-служба Кремля.

«В ходе телефонного разговора Владимир Путин тепло поздравил с днем рождения бывшего председателя совета министров Итальянской Республики, лидера партии »Вперед, Италия» Сильвио Берлускони», — сообщили в Кремле. 

Помимо этого, российский лидер пожелал ему здоровья и скорейшего восстановления после перенесенного заболевания коронавирусом.

Берлускони выписали из больницы после лечения от коронавируса 14 сентября. Он провел в клинике 12 дней.

Ранее по теме: Берлускони выписали из больницы после лечения от коронавируса

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных