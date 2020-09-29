Путин провел телефонный разговор с Берлускони
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони, сообщает пресс-служба Кремля.
«В ходе телефонного разговора Владимир Путин тепло поздравил с днем рождения бывшего председателя совета министров Итальянской Республики, лидера партии »Вперед, Италия» Сильвио Берлускони», — сообщили в Кремле.
Помимо этого, российский лидер пожелал ему здоровья и скорейшего восстановления после перенесенного заболевания коронавирусом.
Берлускони выписали из больницы после лечения от коронавируса 14 сентября. Он провел в клинике 12 дней.