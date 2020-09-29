Роспотребнадзор назвал условия для введения новых ограничений по COVID-19

Новые ограничения могут быть введены в России в зависимости от суточного прироста заболеваемости, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на руководителя отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяну Руженцову. Эксперт отметила, что новые меры по изоляции могут принять, если свободными будут менее 30% коек, выделенных для лечения пациентов с коронавирусом.