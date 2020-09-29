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Роспотребнадзор назвал условия для введения новых ограничений по COVID-19

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Новые ограничения могут быть введены в России в зависимости от суточного прироста заболеваемости, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на руководителя отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяну Руженцову. Эксперт отметила, что новые меры по изоляции могут принять, если свободными будут менее 30% коек, выделенных для лечения пациентов с коронавирусом.

Ранее помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов говорил, что в период наибольшей заболеваемости коронавирусом в России развернули 184 000 коек для лечения зараженных. Затем часть коек убрали в резерв,остались развернутыми почти 130 000 коек. 89% из них сейчас заняты, отметил Кузнецов.

С 28 сентября в Москве и нескольких регионах России введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет и пациентов с хроническими заболеваниями. Мэр Москвы Сергей Собянин призвал работающих пенсионеров и хронически больных взять больничный или отпуск для соблюдения самоизоляции. Также в Москве объявлены школьные каникулы с 5 по 18 октября.

В России, по данным на 29 сентября, выявлено более 1,2 млн заразившихся коронавирусом, 945 920 человек выздоровело, 20 385 умерли. Второй день подряд выявили более 8000 новых случаев коронавируса.

Ранее по теме: В России заняты почти 90% коек для пациентов с коронавирусом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных