В России выявили 8 481 новый случай коронавируса за сутки

В России за сутки выявили 8 481 новый случай коронавируса, говорится в сообщении оперативного штаба. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 176 286. Умерли за день 177 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 20 722. За сутки в России полностью выздоровели 5 858 человек. Общее число выздоровевших выросло до 958 257 человек.