В России выявили 8 481 новый случай коронавируса за сутки

В России выявили 8 481 новый случай коронавируса за суткиУмерли за день 177 пациентов
В России за сутки выявили 8 481 новый случай коронавируса, говорится в сообщении оперативного штаба. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 176 286. Умерли за день 177 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 20 722. За сутки в России полностью выздоровели 5 858 человек. Общее число выздоровевших выросло до 958 257 человек.
Вчера, 28 сентября, оперштаб сообщил о 8 232 новых заболевших. Более 8000 новых случаев COVID-19 в России было выявлено третий день подряд. Этот показатель также был зафиксирован 16 июня.
В Москве за сутки выявлено 2308 случаев заражения коронавирусом, 1 349 пациентов выздоровели, 27 человек скончались. В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Москвы вошли Санкт-Петербург (+276), Подмосковье (+222) Ростовская (+198) и Нижегородская (+175) области.
Москва лидирует из регионов по общему числу заболевших – 292 601. На втором месте – Московская область, где количество зараженных 73 602 человек. Санкт-Петербург находится на третьем месте – 43 021.