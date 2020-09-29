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В России создадут закрытый ресурс с данными о вакцинированных от COVID-19

Ведомости

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о создании закрытого ресурса с данными о переболевших коронавирусом и вакцинированных от него, говорится в сообщении Минздрава, которое есть у «Ведомостей».

«Ресурс будет содержать как данные обо всех переболевших новой коронавирусной инфекцией, так и данные о гражданах, прошедших вакцинацию от COVID-19 и состоянии их здоровья», — следует из сообщения. В частности, там будут содержаться данные дневников наблюдения вакцинированных, которые они могут вести сами через портал госуслуг или специальное мобильное приложение. В Минздраве подчеркнули, что это поможет «эффективно контролировать ход вакцинальной кампании и аккумулировать данные о лицах, имеющих иммунитет к COVID-19».

«Сведения будут доступны специалистам в регистре вакцинированных», — подчеркнули в ведомстве.

Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса от научного центра им. Гамалеи — «Спутник V». Производить препарат начали 15 августа. Сейчас в Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины, в которых примут участие 40 000 добровольцев. Вакцину получили уже более 5000 человек, в день вакцинацию проходят 500-600 жителей.

Вторая вакцина от коронавируса, разработанная в центре «Вектор», может быть зарегистрирована до 15 октября 2020 г. Минздрав выдал разрешение на проведение клинических испытаний еще одной вакцины, разработанной в центре им. Чумакова.

По данным оперштаба, на 29 сентября в России зафиксировали максимальный суточный прирост зараженных коронавирусом с 31 мая —  8 232 случая. Всего с начала пандемии в стране заразились 1 167 805 человек. Умерли за день 160 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 20 545. За сутки в России полностью выздоровели 6 479 человек. Общее число выздоровевших выросло до 952 399 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных