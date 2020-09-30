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Попова заявила об отсутствии причин для новых ограничений по коронавирусу

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В России нет оснований вводить новые ограничения из-за распространения коронавируса, заявила главный санитарный врач Анна Попова в программе «Поздняков» на НТВ.

«У нас из восьми федеральных округов шесть не имеют значимых изменений в состоянии и цифрах по заболеваемости, а вот два — да, в том числе Центральный федеральный округ. Поэтому сегодня вводить какие-то специальные ограничения оснований нет», — сказала Попова.

Глава Роспотребнадзора отметила, что для введения новых ограничений нужен значимый ежесуточный прирост заболеваемости. Резкий рост показателя заболеваемости, по ее словам, может быть связан со вспышкой заболеваемости в одном из учреждений, например, больнице. После 15 сентября в России регистрировался пик заболеваемости риновирусом, аденовирусом и вирусом парагриппа.

Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса от научного центра им. Гамалеи. Производить препарат начали 15 августа. Сейчас в Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины. Планируется привить около 40 000 добровольцев. Как сообщил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, уже получили вакцину более 5000 человек, в день вакцинацию проходят 500-600 пациентов. 30 сентября в Москве начался второй этап пострегистрационных испытаний вакцины.

Клинические испытания вакцины завершил центр «Вектор». Ранее Роспотребнадзор сообщил, что вакцину от центра планируется зарегистрировать до 15 октября. Затем в октябре планируется провести пострегистрационные испытания препарата, в том числе на пожилых людях. Ранее Минздрав выдал разрешение на проведение клинических испытаний еще одной вакцины, разработанной в центре им. Чумакова.

Ранее по теме: «Вектор» завершил испытания вакцины от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных