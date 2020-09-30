Попова заявила об отсутствии причин для новых ограничений по коронавирусу

«У нас из восьми федеральных округов шесть не имеют значимых изменений в состоянии и цифрах по заболеваемости, а вот два — да, в том числе Центральный федеральный округ. Поэтому сегодня вводить какие-то специальные ограничения оснований нет», — сказала Попова.