Попова заявила об отсутствии причин для новых ограничений по коронавирусу
В России нет оснований вводить новые ограничения из-за распространения коронавируса, заявила главный санитарный врач Анна Попова в программе «Поздняков» на НТВ.
«У нас из восьми федеральных округов шесть не имеют значимых изменений в состоянии и цифрах по заболеваемости, а вот два — да, в том числе Центральный федеральный округ. Поэтому сегодня вводить какие-то специальные ограничения оснований нет», — сказала Попова.
Глава Роспотребнадзора отметила, что для введения новых ограничений нужен значимый ежесуточный прирост заболеваемости. Резкий рост показателя заболеваемости, по ее словам, может быть связан со вспышкой заболеваемости в одном из учреждений, например, больнице. После 15 сентября в России регистрировался пик заболеваемости риновирусом, аденовирусом и вирусом парагриппа.
Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса от научного центра им. Гамалеи. Производить препарат начали 15 августа. Сейчас в Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины. Планируется привить около 40 000 добровольцев. Как сообщил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, уже получили вакцину более 5000 человек, в день вакцинацию проходят 500-600 пациентов. 30 сентября в Москве начался второй этап пострегистрационных испытаний вакцины.
Клинические испытания вакцины завершил центр «Вектор». Ранее Роспотребнадзор сообщил, что вакцину от центра планируется зарегистрировать до 15 октября. Затем в октябре планируется провести пострегистрационные испытания препарата, в том числе на пожилых людях. Ранее Минздрав выдал разрешение на проведение клинических испытаний еще одной вакцины, разработанной в центре им. Чумакова.