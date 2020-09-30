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Роспатент зарегистрировал название вакцины центра «Вектор»

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Роспатент утвердил название второй российской вакцины от коронавируса, которую разработал новосибирский научный центр «Вектор». Препарат получил название «ЭпиВакКорона».

«Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" получил патенты на созданную им вакцину от COVID-19», — сообщает ТАСС со ссылкой на Роспатент. По данным службы, вакцина «Вектора» отличается содержанием фрагментов вируса — синтетических пептидных антигенов, которые вызывают иммунную реакцию против COVID-19 и способствует развитию иммунитета.

Всего было выдано три патента на изобретения, каждое из которых содержит в себе определенный модифицированный фрагмент вируса. Авторами изобретения являются Ильназ Иматдинов, Мария Бочкарева, Елена Прудникова, Антон Тишин, Олег Пьянков, Елена Гаврилова и Ринат Максютов.

Ранее «Вектор» завершил клинические испытания вакцины от коронавируса. 29 сентября министр здравоохранения Михаил Мурашко на совещании президента Владимира Путина с членами правительства сообщил, что «Вектор» уже сдал документы на регистрацию вакцины. По его словам, проверка препарата займет около трех недель.

Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса от научного центра им. Гамалеи. Производить препарат начали 15 августа. Вакцина от Гамалеи уже получила патент.

Ранее по теме: «Вектор» завершил испытания вакцины от коронавируса

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных