Роспатент зарегистрировал название вакцины центра «Вектор»
Роспатент утвердил название второй российской вакцины от коронавируса, которую разработал новосибирский научный центр «Вектор». Препарат получил название «ЭпиВакКорона».
«Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" получил патенты на созданную им вакцину от COVID-19», — сообщает ТАСС со ссылкой на Роспатент. По данным службы, вакцина «Вектора» отличается содержанием фрагментов вируса — синтетических пептидных антигенов, которые вызывают иммунную реакцию против COVID-19 и способствует развитию иммунитета.
Всего было выдано три патента на изобретения, каждое из которых содержит в себе определенный модифицированный фрагмент вируса. Авторами изобретения являются Ильназ Иматдинов, Мария Бочкарева, Елена Прудникова, Антон Тишин, Олег Пьянков, Елена Гаврилова и Ринат Максютов.
Ранее «Вектор» завершил клинические испытания вакцины от коронавируса. 29 сентября министр здравоохранения Михаил Мурашко на совещании президента Владимира Путина с членами правительства сообщил, что «Вектор» уже сдал документы на регистрацию вакцины. По его словам, проверка препарата займет около трех недель.
Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса от научного центра им. Гамалеи. Производить препарат начали 15 августа. Вакцина от Гамалеи уже получила патент.