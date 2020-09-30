Роспатент зарегистрировал название вакцины центра «Вектор»

«Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" получил патенты на созданную им вакцину от COVID-19», — сообщает ТАСС со ссылкой на Роспатент. По данным службы, вакцина «Вектора» отличается содержанием фрагментов вируса — синтетических пептидных антигенов, которые вызывают иммунную реакцию против COVID-19 и способствует развитию иммунитета.