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Губернатор Мурманской области сделал прививку от коронавируса

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Губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что сделал прививку от коронавируса, сообщают «РИА Новости».

«Ваш покорный слуга прививку сделал, чувствую себя очень хорошо, без последствий», — сказал Чибис. Он отметил, что вакцинировался в Москве, после этого вакцину поставили в регион.

Ранее прививку от коронавируса сделали вице-премьер Марат Хуснуллин, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр обороны Сергей Шойгу, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, губернатор Курской области Роман Старовойт, врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев, мэр Москвы Сергей Собянин.

Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса «Спутник V». Ее разработал научный центр им. Гамалеи. Cейчас в России проходят пострегистрационные испытания вакцины. Прививать добровольцев в рамках испытаний также начали в Белоруссии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных