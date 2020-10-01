Губернатор Мурманской области сделал прививку от коронавируса
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что сделал прививку от коронавируса, сообщают «РИА Новости».
«Ваш покорный слуга прививку сделал, чувствую себя очень хорошо, без последствий», — сказал Чибис. Он отметил, что вакцинировался в Москве, после этого вакцину поставили в регион.
Ранее прививку от коронавируса сделали вице-премьер Марат Хуснуллин, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр обороны Сергей Шойгу, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, губернатор Курской области Роман Старовойт, врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев, мэр Москвы Сергей Собянин.
Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса «Спутник V». Ее разработал научный центр им. Гамалеи. Cейчас в России проходят пострегистрационные испытания вакцины. Прививать добровольцев в рамках испытаний также начали в Белоруссии.