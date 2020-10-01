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Коптевский рынок в Москве закрыли за нарушение масочного режима

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Роспотребнадзор приостановил работу Коптевского рынка в Москве из-за нарушений перчаточно-масочного режима, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на главного специалиста-эксперта территориального управления ведомства по столице в САО Нонну Малчук.

«В отношении рынка осуществлен временный запрет деятельности до решения суда, он может продлиться до 90 суток. Также рынку грозит штраф до 500 000 руб.», — сказала Малчук. Решение принято по итогам проведенной на рынке проверки, в ходе которой специалисты Роспотребнадзора выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требований — отсутствие бактерицидных ламп, дезинфицирующих средств и частичное отсутствие масок, неудовлетворительное санитарное содержание туалетных комнат.

Ранее оперштаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщал, что в Москве закрыли несколько магазинов сетей «Перекресток» и «Магнолия» за нарушение масочного режима. Всего за отсутствие масок и перчаток у продавцов и покупателей в Москве закрыли 43 магазина. По этой же причине был оштрафован более чем на 1 млн руб. московский ЦУМ. По данным оперштаба, в Москве за минувшие сутки выявлено 2 424 новых случаев заражения коронавирусом, 1 211 пациентов выздоровели, 24 человека скончались.

Ранее по теме: ЦУМ оштрафовали на более чем 1 млн рублей за нарушение масочного режима

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных