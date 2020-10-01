Коптевский рынок в Москве закрыли за нарушение масочного режима

Ранее оперштаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщал, что в Москве закрыли несколько магазинов сетей «Перекресток» и «Магнолия» за нарушение масочного режима. Всего за отсутствие масок и перчаток у продавцов и покупателей в Москве закрыли 43 магазина. По этой же причине был оштрафован более чем на 1 млн руб. московский ЦУМ. По данным оперштаба, в Москве за минувшие сутки выявлено 2 424 новых случаев заражения коронавирусом, 1 211 пациентов выздоровели, 24 человека скончались.