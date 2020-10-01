Победившая на выборах уборщица возглавила поселение под Костромой
Избранная главой Повалихинского сельского поселения в Костромской области уборщица администрации Марина Удгодская официально вступила в должность, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на представителя обладминистрации.
«В администрации Чухломского района состоялась церемония инаугурации. Марина Удгодская и еще несколько избранных глав сельских поселений официально вступили в должности», — сказал собеседник агентства.
Угодская победила на выборах главы Повалихинского сельского поселения Чухломского района, набрав 61,7% голосов. После выборов она призналась, что была «техническим кандидатом» и должна была «создать видимость» конкуренции действующему главе поселения Николаю Локтеву, отмечает агентство.
Председатель ЦИК Элла Памфилова заявляла радиостанции «Говорит Москва», что не видит нарушения закона в ситуации с победой Удгодской на выборах.