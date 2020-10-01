Победившая на выборах уборщица возглавила поселение под Костромой

Угодская победила на выборах главы Повалихинского сельского поселения Чухломского района, набрав 61,7% голосов. После выборов она призналась, что была «техническим кандидатом» и должна была «создать видимость» конкуренции действующему главе поселения Николаю Локтеву, отмечает агентство.