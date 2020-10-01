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Победившая на выборах уборщица возглавила поселение под Костромой

Ведомости

Избранная главой Повалихинского сельского поселения в Костромской области уборщица администрации Марина Удгодская официально вступила в должность, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на представителя обладминистрации.

«В администрации Чухломского района состоялась церемония инаугурации. Марина Удгодская и еще несколько избранных глав сельских поселений официально вступили в должности», — сказал собеседник агентства.

Угодская победила на выборах главы Повалихинского сельского поселения Чухломского района, набрав 61,7% голосов. После выборов она призналась, что была «техническим кандидатом» и должна была «создать видимость» конкуренции действующему главе поселения Николаю Локтеву, отмечает агентство.

Председатель ЦИК Элла Памфилова заявляла радиостанции «Говорит Москва», что не видит нарушения закона в ситуации с победой Удгодской на выборах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных