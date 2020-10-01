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Экспертов ОЗХО пригласили в Россию для работы по ситуации с Навальным

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МИД России предложил Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) направить экспертов в Россию для взаимодействия по ситуации с основателем Фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным, сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«С учётом ситуации вокруг декларируемого Берлином и его евроатлантическими союзниками «отравления» Алексея Навального руководству Технического секретариата Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по линии Постоянного представительства Российской Федерации при ОЗХО 1 октября было передано предложение рассмотреть возможность направления в Россию экспертов Секретариата для взаимодействия с российскими специалистами в данном вопросе», — сказала Захарова.

Москва ожидает позитивный отклик на предложение и рассчитывает на результативное сотрудничество с ОЗХО, подчеркнула она.

20 августа Алексей Навальный был госпитализирован из самолета, летевшего из Томска в Москву, в омскую больницу, где врачи 44 часа боролись за его жизнь. Местные специалисты предположили, что последовавшая за потерей сознания кома стала следствием нарушения обмена веществ. Они отвергли версию с отравлением, так как не обнаружили в анализах пациента следов яда. 22 августа Навального перевезли в берлинскую клинику «Шарите». Немецкие эксперты заявили, что нашли в его анализах следы отравляющего вещества из группы «Новичок».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных