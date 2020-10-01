Экспертов ОЗХО пригласили в Россию для работы по ситуации с Навальным
МИД России предложил Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) направить экспертов в Россию для взаимодействия по ситуации с основателем Фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным, сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
«С учётом ситуации вокруг декларируемого Берлином и его евроатлантическими союзниками «отравления» Алексея Навального руководству Технического секретариата Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по линии Постоянного представительства Российской Федерации при ОЗХО 1 октября было передано предложение рассмотреть возможность направления в Россию экспертов Секретариата для взаимодействия с российскими специалистами в данном вопросе», — сказала Захарова.
Москва ожидает позитивный отклик на предложение и рассчитывает на результативное сотрудничество с ОЗХО, подчеркнула она.
20 августа Алексей Навальный был госпитализирован из самолета, летевшего из Томска в Москву, в омскую больницу, где врачи 44 часа боролись за его жизнь. Местные специалисты предположили, что последовавшая за потерей сознания кома стала следствием нарушения обмена веществ. Они отвергли версию с отравлением, так как не обнаружили в анализах пациента следов яда. 22 августа Навального перевезли в берлинскую клинику «Шарите». Немецкие эксперты заявили, что нашли в его анализах следы отравляющего вещества из группы «Новичок».