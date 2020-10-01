В Кремле сообщили о работе ЦРУ с Навальным

«Действительно, есть информация о том, что эти инструкторы с ним трудятся в эти дни, просачивалась даже какая-то информация в интернет — она и в Германии просачивалась, и у нас она была. Инструкторы работают, инструкции, которые пациент получает, очевидны. Такие линии поведения мы видели не раз, здесь нечего скрывать», — подчеркнул Песков.