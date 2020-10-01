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В Кремле сообщили о работе ЦРУ с Навальным

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С основателем ФБК Алексеем Навальным работают западные спецслужбы, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Наверное, не пациент работает с западными спецслужбами, а западные спецслужбы работают с ним. Так будет корректнее. Действительно, есть такая информация, я даже могу сказать конкретно — с ним работают специалисты Центрального разведывательного управления США в эти дни», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что жизнь Навального была спасена именно в России.

«Действительно, есть информация о том, что эти инструкторы с ним трудятся в эти дни, просачивалась даже какая-то информация в интернет — она и в Германии просачивалась, и у нас она была. Инструкторы работают, инструкции, которые пациент получает, очевидны. Такие линии поведения мы видели не раз, здесь нечего скрывать», — подчеркнул Песков.

Он отметил, что Кремль заинтересован в расследовании произошедшего и выяснения причин. «Для этого нам нужно получить информацию от тех, кто нашёл следы отравления в анализах», — подчеркнул Песков. Комментируя заявление Навального о его планах вернуться в Россию, Песков отметил, что любой гражданин может в любое время возвращаться на Родину, никакого геройства здесь нет.

Ранее Навальный заявил в интервью немецкому изданию Der Spiegel о том, что за его отравлением стоит президент России Владимир Путин. Никаких аргументов в пользу своей версии основатель ФБК не привел. В беседе с изданием он подчеркнул, что после лечения в Германии вернется в Россию.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал Навального «бесстыдником и подлецом» и отметил, что Путин спас его жизнь. «Его искренне спасали все — от пилотов и врачей до президента. И делать такие заявления может только непорядочный человек», — приводила слова Володина пресс-служба Госдумы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных