В Кремле сообщили о работе ЦРУ с Навальным
С основателем ФБК Алексеем Навальным работают западные спецслужбы, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Наверное, не пациент работает с западными спецслужбами, а западные спецслужбы работают с ним. Так будет корректнее. Действительно, есть такая информация, я даже могу сказать конкретно — с ним работают специалисты Центрального разведывательного управления США в эти дни», — сказал Песков.
Он подчеркнул, что жизнь Навального была спасена именно в России.
«Действительно, есть информация о том, что эти инструкторы с ним трудятся в эти дни, просачивалась даже какая-то информация в интернет — она и в Германии просачивалась, и у нас она была. Инструкторы работают, инструкции, которые пациент получает, очевидны. Такие линии поведения мы видели не раз, здесь нечего скрывать», — подчеркнул Песков.
Он отметил, что Кремль заинтересован в расследовании произошедшего и выяснения причин. «Для этого нам нужно получить информацию от тех, кто нашёл следы отравления в анализах», — подчеркнул Песков. Комментируя заявление Навального о его планах вернуться в Россию, Песков отметил, что любой гражданин может в любое время возвращаться на Родину, никакого геройства здесь нет.
Ранее Навальный заявил в интервью немецкому изданию Der Spiegel о том, что за его отравлением стоит президент России Владимир Путин. Никаких аргументов в пользу своей версии основатель ФБК не привел. В беседе с изданием он подчеркнул, что после лечения в Германии вернется в Россию.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал Навального «бесстыдником и подлецом» и отметил, что Путин спас его жизнь. «Его искренне спасали все — от пилотов и врачей до президента. И делать такие заявления может только непорядочный человек», — приводила слова Володина пресс-служба Госдумы.