Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Политика

Володин ответил на обвинения Навального в адрес Путина

Ведомости

Заявление основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о том, что к его отравлению причастен президент России Владимир Путин, характеризует его как непорядочного человека, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. 

«Навальный — бесстыдник и подлец. Путин спас его жизнь. Если то, что с ним случилось, было срежиссировано спецслужбами западных государств — тогда его заявление укладывается в эту логику. Его искренне спасали все — от пилотов и врачей до президента. И делать такие заявления может только непорядочный человек», — цитирует Володина пресс-служба Госдумы.

Ранее Навальный в интервью немецкому изданию Der Spiegel заявил, что к его отравлению причастен лично президент России Владимир Путин. В беседе с изданием он также подчеркнул, что после лечения в Германии вернется в Россию. 

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Его госпитализировали в Омске, а затем перевезли в Германию. До 7 сентября основатель ФБК находился в коме. 23 сентября его выписали из стационара «Шарите». Немецкие специалисты утверждают, что причиной ухудшения здоровья оппозиционера стало отравление веществом из группы «Новичок». Российские власти эту версию не признают, настаивая, что омские врачи не нашли в анализах пациента следов яда. Кроме того, Германия до сих пор отказывается передать Москве результаты обследования Навального, на основании которых была выдвинута версия об отравлении.

Бундестаг Германии не идет на создание рабочей группы с Госдумой, чтобы расследовать произошедшее с Навальным. Россия до сих пор не получила биоматериалы и заключения врачей, которые осматривали основателя ФБК при поступлении в больницу, отметил Володин. По его словам, «это еще раз доказывает, что все было инсценировано зарубежными странами, чтобы создать напряжение в России в момент подведения итогов выборов в Белоруссии, блокировать нашу страну и не позволить защитить суверенитет союзного нам государства». 

Спикер Госдумы подчеркнул, что это звенья одной цепи. Очевидно, что Навальный сотрудничает со спецслужбами и органами власти западных стран в их интересах, заключил Володин.

Ранее по теме: Навальный заявил о причастности Путина к его отравлению

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных