Володин ответил на обвинения Навального в адрес Путина
Заявление основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о том, что к его отравлению причастен президент России Владимир Путин, характеризует его как непорядочного человека, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Навальный — бесстыдник и подлец. Путин спас его жизнь. Если то, что с ним случилось, было срежиссировано спецслужбами западных государств — тогда его заявление укладывается в эту логику. Его искренне спасали все — от пилотов и врачей до президента. И делать такие заявления может только непорядочный человек», — цитирует Володина пресс-служба Госдумы.
Ранее Навальный в интервью немецкому изданию Der Spiegel заявил, что к его отравлению причастен лично президент России Владимир Путин. В беседе с изданием он также подчеркнул, что после лечения в Германии вернется в Россию.
Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Его госпитализировали в Омске, а затем перевезли в Германию. До 7 сентября основатель ФБК находился в коме. 23 сентября его выписали из стационара «Шарите». Немецкие специалисты утверждают, что причиной ухудшения здоровья оппозиционера стало отравление веществом из группы «Новичок». Российские власти эту версию не признают, настаивая, что омские врачи не нашли в анализах пациента следов яда. Кроме того, Германия до сих пор отказывается передать Москве результаты обследования Навального, на основании которых была выдвинута версия об отравлении.
Бундестаг Германии не идет на создание рабочей группы с Госдумой, чтобы расследовать произошедшее с Навальным. Россия до сих пор не получила биоматериалы и заключения врачей, которые осматривали основателя ФБК при поступлении в больницу, отметил Володин. По его словам, «это еще раз доказывает, что все было инсценировано зарубежными странами, чтобы создать напряжение в России в момент подведения итогов выборов в Белоруссии, блокировать нашу страну и не позволить защитить суверенитет союзного нам государства».
Спикер Госдумы подчеркнул, что это звенья одной цепи. Очевидно, что Навальный сотрудничает со спецслужбами и органами власти западных стран в их интересах, заключил Володин.