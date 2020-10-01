Володин ответил на обвинения Навального в адрес Путина

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Его госпитализировали в Омске, а затем перевезли в Германию. До 7 сентября основатель ФБК находился в коме. 23 сентября его выписали из стационара «Шарите». Немецкие специалисты утверждают, что причиной ухудшения здоровья оппозиционера стало отравление веществом из группы «Новичок». Российские власти эту версию не признают, настаивая, что омские врачи не нашли в анализах пациента следов яда. Кроме того, Германия до сих пор отказывается передать Москве результаты обследования Навального, на основании которых была выдвинута версия об отравлении.