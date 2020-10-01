Навальный заявил о личной причастности Путина к его отравлению

«Я утверждаю, что за этим преступлением стоит Путин, и у меня нет других версий произошедшего», — заявил он. Никаких аргументов в пользу своей версии основатель ФБК не привел. В беседе с изданием он также подчеркнул, что после лечения в Германии вернется в Россию. «Моя работа сейчас — оставаться парнем, который не боится. Полная версия интервью выйдет 1 октября.