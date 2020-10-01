Навальный заявил о личной причастности Путина к его отравлению
Основатель фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный считает, что к его отравлению причастен лично президент России Владимир Путин. Об этом он заявил в интервью изданию Der Spiegel.
«Я утверждаю, что за этим преступлением стоит Путин, и у меня нет других версий произошедшего», — заявил он. Никаких аргументов в пользу своей версии основатель ФБК не привел. В беседе с изданием он также подчеркнул, что после лечения в Германии вернется в Россию. «Моя работа сейчас — оставаться парнем, который не боится. Полная версия интервью выйдет 1 октября.
Навальному стало плохо в самолете 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Его госпитализировали в Омске, а затем перевезли в Германию. До 7 сентября основатель ФБК находился в коме. 23 сентября его выписали из стационара «Шарите». Пока Навальный намерен остаться в Германии для продолжения лечения. После этого он хочет вернуться в Россию.
Немецкие специалисты утверждают, что причиной ухудшения здоровья оппозиционера стало отравление веществом из группы «Новичок». Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что эту версию подтвердили французские и шведские специалисты после исследования анализов политика. Российские власти эту версию не признают, настаивая, что омские врачи не нашли в анализах пациента следов яда. Кроме того, Германия до сих пор отказывается передать Москве результаты обследования Навального, на основании которых была выдвинута версия об отравлении.