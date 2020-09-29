Швеция и Франция не предоставили России данные по Навальному
Власти Швеции и Франции пока не ответили за запросы России, которая попросила предоставить результаты анализов проб Алексея Навального, ранее направленные Германией в их лаборатории, сообщает пресс-служба российского министерства иностранных дел.
«Нет ответов не только на наши запросы к Берлину, но и на обращения по линии Генпрокуратуры России и в рамках Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), адресованные властям Швеции и Франции, в лаборатории которых немцы в нарушение общепризнанных уголовно-процессуальных норм передали имеющиеся у них пробы на анализ», — указано в сообщении.
Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что Генпрокуратура России направила Германии уже три запроса с просьбой об оказании правовой помощи при определении наличия признаков состава возможного преступления в деле Навального. Запросы до сих пор остаются без ответа, немецкая сторона заявляет, что России следует обратиться за этими данными к Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), «руководство которой, в свою очередь, отсылает нас по этому же поводу к правительству ФРГ».
Навальному стало плохо в самолете 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Его госпитализировали в Омске, а затем перевезли в Германию. До 7 сентября основатель ФБК находился в коме. 23 сентября его выписали из стационара «Шарите». Пока Навальный намерен остаться в Германии для продолжения лечения. После этого он хочет вернуться в Россию.
Немецкие специалисты утверждают, что причиной ухудшения здоровья оппозиционера стало отравление веществом из группы «Новичок». Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что эту версию подтвердили французские и шведские специалисты после исследования анализов политика. Российские власти эту версию не признают, настаивая, что омские врачи не нашли в анализах пациента следов яда. Кроме того, Германия до сих пор отказывается передать Москве результаты обследования Навального, на основании которых была выдвинута версия об отравлении.