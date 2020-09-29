Швеция и Франция не предоставили России данные по Навальному

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что Генпрокуратура России направила Германии уже три запроса с просьбой об оказании правовой помощи при определении наличия признаков состава возможного преступления в деле Навального. Запросы до сих пор остаются без ответа, немецкая сторона заявляет, что России следует обратиться за этими данными к Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), «руководство которой, в свою очередь, отсылает нас по этому же поводу к правительству ФРГ».