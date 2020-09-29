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Захарова прокомментировала визит Меркель к Навальному

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Визит канцлера Германии Ангеля Меркель к проходящему лечение в Берлине основателю ФБК Алексею Навальному является попыткой политизировать ситуацию с его госпитализацией, заявила в эфире радиостанции «Комсомольская правда» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Что касается того, как мы это расцениваем — как попытку политизации этого вопроса, другую оценку сложно, честно говоря, дать», — сказала Захарова. По ее словам, подобный шаг не поможет разобраться в ситуации. 

Навальный подтвердил факт посещения его Меркель в берлинской клинике «Шарите» 28 сентября. Он поблагодарил канцлера Германии за визит и заявил, что встреча была частной и не носила секретный характер. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позже заявил, что Кремль оценивает визит Меркель скорее как встречу с частным лицом, «бывшим пациентом больницы».

Навальному стало плохо в самолете 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Его госпитализировали в Омске, а затем перевезли в Германию. До 7 сентября основатель ФБК находился в коме. 23 сентября его выписали из стационара «Шарите». Пока Навальный намерен остаться в Германии для продолжения лечения. После этого он хочет вернуться в Россию.

Немецкие специалисты утверждают, что причиной ухудшения здоровья оппозиционера стало отравление веществом из группы «Новичок». Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что эту версию подтвердили французские и шведские специалисты после исследования анализов политика. Российские власти эту версию не признают, настаивая, что омские врачи не нашли в анализах пациента следов яда. Кроме того, Германия до сих пор отказывается передать Москве результаты обследования Навального.

Ранее по теме: Песков прокомментировал визит Меркель к Навальному

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных