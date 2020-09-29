Захарова прокомментировала визит Меркель к Навальному
Визит канцлера Германии Ангеля Меркель к проходящему лечение в Берлине основателю ФБК Алексею Навальному является попыткой политизировать ситуацию с его госпитализацией, заявила в эфире радиостанции «Комсомольская правда» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Что касается того, как мы это расцениваем — как попытку политизации этого вопроса, другую оценку сложно, честно говоря, дать», — сказала Захарова. По ее словам, подобный шаг не поможет разобраться в ситуации.
Навальный подтвердил факт посещения его Меркель в берлинской клинике «Шарите» 28 сентября. Он поблагодарил канцлера Германии за визит и заявил, что встреча была частной и не носила секретный характер. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позже заявил, что Кремль оценивает визит Меркель скорее как встречу с частным лицом, «бывшим пациентом больницы».
Навальному стало плохо в самолете 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Его госпитализировали в Омске, а затем перевезли в Германию. До 7 сентября основатель ФБК находился в коме. 23 сентября его выписали из стационара «Шарите». Пока Навальный намерен остаться в Германии для продолжения лечения. После этого он хочет вернуться в Россию.
Немецкие специалисты утверждают, что причиной ухудшения здоровья оппозиционера стало отравление веществом из группы «Новичок». Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что эту версию подтвердили французские и шведские специалисты после исследования анализов политика. Российские власти эту версию не признают, настаивая, что омские врачи не нашли в анализах пациента следов яда. Кроме того, Германия до сих пор отказывается передать Москве результаты обследования Навального.