Песков прокомментировал визит Меркель к Навальному

Состояние Навального ухудшилось 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Два дня он провел в больнице Омска, после чего его перевезли в Германию. С момента произошедшего и до 7 сентября основатель ФБК находился в коме. 23 сентября его выписали из стационара «Шарите». Пока Навальный намерен остаться в Германии для продолжения лечения. После этого он хочет вернуться в Россию. Немецкие специалисты утверждают, что причиной ухудшения здоровья оппозиционера стало отравление веществом из группы «Новичок». В России эту версию не подтвердили, так как омские врачи не нашли в анализах пациента следов яда, а Германия отказывается передать в Москву результаты обследования Навального, ссылаясь на отсутствие согласия на это с его стороны.