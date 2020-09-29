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Песков прокомментировал визит Меркель к Навальному

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В Кремле считают, что канцлер Германии Ангела Меркель встретилась с основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексеем Навальным, чтобы поддержать его и пожелать скорейшего выздоровления, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 

«Канцлер ФРГ встретилась с бывшим пациентом больницы. По всей видимости, желая или высказать ему поддержку, или высказать пожелание скорейшего выздоровления. Как можно ещё это воспринимать?» — заявил Песков. 

На вопрос, как в Кремле оценивают встречу Меркель и Навального, Песков ответил, что так же, как встречу президента Франции Эммануэля Макрона с экс-кандидатом в президенты Белоруссии от оппозиции Светланой Тихановской. Ранее в ходе той же пресс-конференции Песков заявил, что данная встреча может говорить о поддержке Тихановской со стороны Парижа.

Песков также отметил, что Кремль, министерство иностранных дел, представители российских правоохранительных органов и врачи «совершенно транспарентно» делились известной им информацией по поводу произошедшего с Навальным. 

Факт, что Меркель посетила его в берлинской клинике «Шарите», Навальный подтвердил 28 сентября. Он выразил благодарность главе ФРГ за визит и заявил, что встреча была частной, но не носила секретный характер.

Состояние Навального ухудшилось 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Два дня он провел в больнице Омска, после чего его перевезли в Германию. С момента произошедшего и до 7 сентября основатель ФБК находился в коме. 23 сентября его выписали из стационара «Шарите». Пока Навальный намерен остаться в Германии для продолжения лечения. После этого он хочет вернуться в Россию. Немецкие специалисты утверждают, что причиной ухудшения здоровья оппозиционера стало отравление веществом из группы «Новичок». В России эту версию не подтвердили, так как омские врачи не нашли в анализах пациента следов яда, а Германия отказывается передать в Москву результаты обследования Навального, ссылаясь на отсутствие согласия на это с его стороны.

Ранее по теме: Кабмин Германии подтвердил встречу Меркель и Навального

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных